Почему власти не способны решить проблемы простых белорусов 2 17.04.2019, 22:17

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На примере одного приема граждан в Могилевской области.

Замглавы администрации Лукашенко Максим Рыженков провел выездной прием граждан в Глуске. По словам чиновника, все обращения, которые поступили главе государства в соответствующие органы власти и управления до «Большого разговора», во время и после, находятся на контроле администрации правителя.

Среди тех, кто попал на прием к Рыженкову, были активистки гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» Любовь Санкевич, Валентина Коваленко и юрист Тамара Сергей.

Вот как этот эпизод приема в Груске описывает БелТА: «Жительница Бобруйска пожаловалась, что была несправедливо уволена. По ее словам, она добросовестно работала бухгалтером на одном из предприятий города, занималась расчетом себестоимости продукции. Выявила нарушения в подсчетах, обратилась с вопросами к руководству и была уволена. В 2001 году она была вынуждена покинуть завод с записью в трудовой «за систематическое невыполнение указаний руководства». С тех пор добивается справедливости. Первый заместитель главы администрации обещал разобраться».

— Деталей я не знаю. Дело тяжелое, событие произошло 18 лет назад, и сегодня восстановить все обстоятельно сложно. Однако, я думаю, человек виновный не стал бы так долго добиваться справедливости. Пока ничего сказать не могу, но изучу вопрос, — цитирует Рыженкова государственное агентство.

«Салідарнасць» побеседовала с активистками инициативы о том, что происходило на приеме.

— Я записалась на прием второй, третьей была Валентина Коваленко, но вскоре ей позвонили и отказали в приеме. Благодаря настойчивости Тамары Серей мы обе все же попали на встречу, — рассказала жительница Бобруйска Любовь Санкевич.

Любовь Михайловна подготовила Рыженкову несколько вопросов, но озвучила самый сложный — о попытках в течение 18 лет добиться правды о несправедливом увольнении.

— Чиновники научились выбирать наиболее удобную для себя проблему, игнорируя сложные вопросы, — объясняет она.

Женщина подробно рассказала заместителю главы администрации правителя свою историю. Об увольнении с завода в 2001-м, о роли в ее деле бывшего председателя Могилевского облисполкома Бориса Батуры — по мнению женщины, именно его влияние привело к тому, что она столько лет не может добиться правды.

— Я была на приемах у генпрокурора, председателя Верховного суда, обращалась к министру юстиции. За эти годы у меня собрался целый архив отписок от чиновников. Тот же председатель Верховного суда Валентин Сукало так ни разу и не ответил мне по существу. Однажды на мои вопросы вдруг сделал мне комплимент, похвалив кофточку, в которой я пришла к нему на прием, — рассказала «Салідарнасці» бобруйчанка.

Любовь Михайловна не питает особых иллюзий на позитивный результат от приема в Глуске:

— Я была на приеме у главы администрации Натальи Кочановой, подробно рассказывала ей все то же, что и ее заму, показывала все свои документы. И что? Воз и ныне там. Но я все равно не буду молчать и продолжу делать то, что делаю.

Своими впечатлениями об увиденном в Глуске поделилась и юрист Тамара Сергей. По ее словам, на прием к Рыженкову записались около тридцати человек:

— Для Глуска это очень много. В основном пришли жители района, большинство — пожилые люди. Проблемы самые разные: от увольнений с работы по контрактной системе, бытовые истории, судебные волокиты.

Тамара Сергей рассказала, что в присутствии местных чиновников обратила внимание замглавы администрации правителя на эффективность районных и городских властей:

— На приемы люди приходят из-за того, что их проблемы годами не решаются на местном уровне. Местные власти чувствуют себя очень уверенно, особенно в своей безнаказанности. И поэтому простому человеку приходится записываться на прием, чтобы донести свои проблемы на самый верх. Я спросила у Рыженкова, докладывает ли он главе государства об услышанном на приемах, знает ли он о том, как и чем живут люди в регионах. И на этот риторический вопрос услышала риторический ответ: «Да, он знает».

Удивили Тамару Сергей и сюжеты телеканалов СТВ и ОНТ, сделанные на приеме. По ее словам, она лично видела процесс записи интервью с одним из местных жителей. Тот пожаловался на косметический ремонт, который сделали в подъезде его дома накануне капитального ремонта. Но в сюжет этот момент не попал. Как и беседа чиновника с активистками инициативы.

О необходимости решать локальные проблемы на уровне местных администраций на самом верху говорят не первый год. К примеру, только в 2017-м Наталья Кочанова не менее десяти раз призывала местную вертикаль «искать новые подходы в работе с обращениями граждан».

Администрация правителя ежедневно получает сотни обращений возмущенных граждан, многие из которых действительно нужно решать на местах. Но результат все тот же: высокопоставленные чиновники до сих пор вынуждены выслушивать истории простых белорусов о неправильно оформленной пристройке к дому и отсутствии тротуаров.

Прием в Глуске — всего лишь фрагмент большой истории безрезультатных походов простых белорусов по кабинетам судов и исполкомов. И здесь сложно не согласиться с выводом Тамары Сергей об уверенности чиновников. Ведь всех их назначают сверху. И ответ они несут только перед тем, кто их назначил. Перед рядовыми гражданами они абсолютно неподотчетны. А тот, кто назначает слуг народа, и, вроде бы, все знает, не торопится прервать этот замкнутый круг.