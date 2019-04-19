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Умер легендарный белорусский тренер Ренальд Кныш

  • 19.04.2019, 10:29
Ренальд Кныш
Фото: vgr.by

За время своей тренерской деятельности он подготовил двух олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике.

Заслуженный тренер СССР, воспитавший олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике, почётный гражданин города Ренальд Кныш скончался в Гродно ночью 19 апреля на 87 году жизни. Об этом сообщила его жена Ольга Кныш, пишет hrodna.life.

За время своей тренерской деятельности Кныш подготовил, чемпионку СССР Тамару Алексееву, двух олимпийских чемпионок Елену Волчецкую и Ольгу Корбут.


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