Биткоин взлетел рекордно с 2014 года 2 2.04.2019, 18:41

2,119

Крупный покупатель на $100 млн оживил криптовалюту.

Рынок криптовалют, рухнувший в 8 раз в 2018 году и не подававший признаков жизни почти 4 месяца, неожиданно пережил резкое движение котировок.

На торгах во вторник курс биткоина в течение часа взлетел на 23%, показав самый мощный внутридневной скачок с 2014 года.

С отметок около 4200 долларов он в моменте поднимался до 5121 доллара, максимума с ноября, прежде чем сократил рост до 15% по отношению к закрытию торгов понедельника, передает finanz.ru.

Впрочем, и это повышение курса - максимальное с декабря 2017 года, когда мир переживал пик криптолихорадки, а капитализация рынка превышала 800 млрд долларов.

Пока никто в криптосообществе не понимает природу этого движения, сказал Bloomberg глава платежного сервиса Bitspark Джордж Харапп.

Вслед за биткоином эфир подорожад на 9,6%, лайткойн - на 14,7%, Bitcoin Cash - 17,9%. Общая капитализация рынка взлетела на 18 млрд долларов - до 164,7 млрд, по данным Coimarketcap. Это в 1,6 раза больше, чем на минимуме, показанном в декабре, но по-прежнему в 5 раз меньше рекорда, установленного в январе 2018-го.

Взлет котировок спровоцировала синхронная скупка биткоинов на сумму около 100 млн долларов, говорит глава BCB Group Оливер фон Лансберг-Садье.

Крупным покупателем стал, скорее всего, торговый робот, а ордера были распределены по нескольким крупным биржам, включая американские Coinbase и Kraken, а также люксембургскую Bitstamp.

«Это был один ордер на покупку, который алгоритмически был направлен на три биржи в объеме около 20 тысяч биткоинов. Если вы посмотрите на объем сделок, то увидите, что он подскочил в унисон, синхронно, примерно по 7 тысяч биткоинов в час», - говорит Лансберг-Садье.

Общий торговый оборот на рынке криптовалют, по данным CoinmarketCap, взлетел до 59,9 млрд долларов в сутки и стал рекордным с января 2018 года.

Крипторынок очень тонкий, ликвидности мало, а приход крупных денег спососбен спровоцировать цепную реакцию у торговых роботов, которые начинают «играть в догонялки», говорит Чарли Хейтер из CryptoCompare.

Пока биткоин рос, прошло около 6 млн сделок - это 3-4 раза больше нормы, добавляет он.