Мухтар Аблязов: В администрации Назарбаева были разработаны несколько планов 20.04.2019, 13:14

Нурсултан Назарбаев

Оппозиционный политик заявил о предательстве властью национальных интересов Казахстана.

Казахский оппозиционный политик, предприниматель и экс-министр Мухтар Аблязов написал в своем блоге.

Газета Путина «Коммерсант» сообщает: «Нурсултан Назарбаев может занять высший почетный пост в ЕАЭС. Экс-президент Казахстана, лидер нации и пожизненный председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев скоро может получить еще один титул. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая, который будет посвящен пятилетию объединения, господин Назарбаев, вероятно, будет назначен его почетным председателем. Такое решение обсуждается в связи с тем, что именно господину Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС, которую затем поддержали другие страны постсоветского пространства».

Мы на пороге серии предательств нашей страны.

Еще в 2006 году, в недрах администрации Назарбаева, были разработаны несколько планов.

Главный – это построение монархии-ханства. И резервный – построение с Россией союзного государства совместно с Беларусью.

Первый план предполагал, что Назарбаев построит ханство. Власть и страна будет принадлежать Назарбаевым.

Для реализации этого плана необходимо было зачистить оппозицию, уничтожить лидеров инакомыслия и фактически запретить любую оппозицию в стране. Также план предусматривал полный контроль экономики страны и захват всех ключевых банков в пользу семьи Назарбаевых. Этот план реализован на 90% и близок к завершению. Осталось назначить Даригу президентом и затем объявить о ханстве.

Другой план – назначить Токаева президентом, Даригу председателем сената, премьером- Карима Масимова.

При этом Назарбаев должен был стать председателем объединенного союзного парламента.

Такая политическая конструкция давала Назарбаевым гарантию неприкосновенности жизни и собственности. И такую гарантию Назарбаевым должен был дать Путин.

Если кандидатом от партии Нуротан 23 апреля будет объявлена Дарига, то нас ждет ханство. Если – Токаев, то союзное государство с Россией…», - написал политик.