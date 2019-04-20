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Настоящие герои: В Сети показали мощные фото украинских пехотинцев

  • 20.04.2019, 18:25
  • 1,169
Фото: Юрий Бирюков\Facebook

Фотографии украинских военнослужащих впечатляют.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым установил дату празднования Дня пехоты в Украине, пишет «Апостроф».

Соответствующий документ опубликован на сайте президента 19 апреля.

В связи с подписанием этого указа на своей странице в Facebook советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в субботу, 20 апреля, опубликовал яркие фото украинских пехотинцев.

Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook
Фото: Юрий Бирюков\Facebook

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