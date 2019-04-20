Настоящие герои: В Сети показали мощные фото украинских пехотинцев
- 20.04.2019, 18:25
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Фотографии украинских военнослужащих впечатляют.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым установил дату празднования Дня пехоты в Украине, пишет «Апостроф».
Соответствующий документ опубликован на сайте президента 19 апреля.
В связи с подписанием этого указа на своей странице в Facebook советник министра обороны Украины Юрий Бирюков в субботу, 20 апреля, опубликовал яркие фото украинских пехотинцев.