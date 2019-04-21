Минск прекратил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России 11 21.04.2019, 14:36

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Источник: izvestia.ru

Сообщается, что мера временная.

Минск принял решение временно ограничить поставки нефтепродуктов из-за ухудшения качества нефти, поступающей из России.

Беларусь временно ограничит поставки нефтепродуктов на экспорт из-за качества российской нефти. Такое заявление сделал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов после заседания оперативного штаба по контролю за поставками нефти, передает БелТА.

Необходимость ограничения экспорта российской нефти представитель «Белнефтехима» объяснил «имеющимися рисками по переработке сырья с ухудшенным качеством» и проведением посевной кампании в Беларуси.

Он подчеркнул, что ограничение носит временный характер. «По мере исправления ситуации обязательства по ставкам нашим иностранным контрагентам будут исполнены», — сказал Сизов.

Напомним, вопросы к качеству российской нефти возникли на фоне споров Беларуси и России. Минск хотел повысить тариф на прокачку нефти по своей территории на 23,1%, но не нашел понимания в РФ. Вслед за ограничениями на импорт продуктов питания из Беларуси Александр Лукашенко пригрозил поставить на ремонт нефтепроводы. В «Транснефти» заявили, что состояние участка «Дружбы» удовлетворительно, но «в случае необходимости» готовы помочь Минску ликвидировать дефекты.

Вечером 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». Из РФ «поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту». По мнению «Белнефтехима», падение качества грозит ущербом для белорусских НПЗ. В связи с этим белорусская сторона запросила встречу у «Транснефти». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».