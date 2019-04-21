Выборы в Украине: появились результаты экзит-полов 102 21.04.2019, 20:00

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Фото: glavred.info

Зеленский побеждает Порошенко с историческим рекордом.

Появились первые результаты экзит-полов во втором туре выборов президента Украины по состоянию на 18:00.

По данным Национального экзит-пола, на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.

Кроме того, известно, как распределились голоса за кандидатов по регионам. В целом по стране большинство проголосовало за Зеленского - запад 57,0%, центр 73,0%, юг 85,4%, восток 87,7%. За Порошенко соответственно проголосовали 41,3%, 28,0%, 13,4% и 11,2%.

Национальный экзит-пол проводят фонд «Демократические инициативы», КМИС и Центр Разумкова.

Опубликованы данные «Национального экзит-пола» по состоянию на 20.00

Появились обновленные результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 20:00.

На данный момент согласно результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский с 73% голосов, 25,5% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.