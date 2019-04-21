Зеленский побеждает Порошенко с историческим рекордом 28 21.04.2019, 20:21

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Это максимальная поддержка кандидата в президенты в истории независимой Украины.

Оглашены предварительные результаты Национального экзит-пола по итогам второго тура выборов президента Украины, передает «Новое время».

По его данным, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.

Это максимальная поддержка в истории независимой Украины.

Это данные по состоянию на 18:00. Окончательные результаты по состоянию на закрытие участков огласят в 22:00.

Опрос провели три социологических центра: фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.