Богдан Яременко: Результаты выборов в Украине затронут и Беларусь 5 22.04.2019, 12:59

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Богдан Яременко

Демократия в Украине развивается стремительно и интересно.

Результаты президентских выборов в Украине для сайта Charter97.org прокомментировал директор фонда «Майдан иностранных дел», руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко:

- Результаты президентских выборы в Украине, в определенной степени, неожиданные масштабностью нового имени, нового политика.

Очень важно, что во всех регионах страны, кроме одного, победил Владимир Зеленский. То есть, он выиграл на выборах как общенациональный политик. Это очень интересная тенденция в рамках всей Украина. Она свидетельствует о постепенном стирании разницы между Востоком и Западом. Здесь Владимир Зеленский выступает объединяющим фактором.

Еще важно то, что выборы прошли очень организованно. Никто не ставит под сомнение достоверность результатов и первого, и второго тура. Украине удалось избежать любых эксцессов во время выборов. Хорошо сработала полиция, в том числе, и для обеспечения закона о выборах.

В целом, сами выборы можно оценить достаточно позитивно. Хотя, конечно, это не снимает тех проблем, которые существуют перед Украиной. Тем не менее, подчеркну, что выборы сами по себе очень-очень позитивные.

- Владимир Заленский, комментируя вчера результат Национального экзит-пола заявил: «Как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно». На ваш взгляд, что означают его слова?

- Очень интересно, что для Украины, если не полностью новая, то неразведанная процедура демократии - дебаты была организована без участия, финансирования государства. Очевидно, что демократия — это потребность украинцев. Подотчетность власти народу, возможность народа принимать участие в выборе настолько важны, что ведущие политики понимают, что они даже за свои деньги должны организовывать такие процедуры для продвижение демократии. В этом плане очень показательным было проведение дебатов.

Если говорить о словах Зеленского, то я не уверен, является ли это отражением, скажем внешнеполитических взглядов, но то, что демократия является гордостью, потребностью и выбором украинцев — его слова абсолютно отражают. Это часть его политической программы или мировоззрения развития демократии. Естественно, что даже если Зеленский ничего не имел ввиду про какие-то внешнеполитические инициативы, то стремительное и интересное развитие демократии в Украине, украинские выборы, конечно же, будет задевать соседние страны, которые развиваются в противоположном направлении - Беларусь, Россия и так далее. В этом плане мы понимаем, что так или иначе целенаправленно или не желая того, Украина будет примером и будет ориентиром.