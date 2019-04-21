Зеленский: Как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно 48 21.04.2019, 20:30

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Владимир Зеленский

Фото: UNIAN

Кандидат в президенты Украины прокомментировал результат Национального экзит-пола.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал результат Национального экзит-пола, согласно которым, он одерживает победу на выборах, передает «Новое время».

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех, а как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно», - сказал Зеленский.

Перша реакція Володимира Зеленського на результати екзит-полів pic.twitter.com/nb21lEKk4S — Новое Время (@tweetsNV) 21 апреля 2019 г.

Согласно Национальному экзит-полу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.