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Зеленский: Как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно

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  • 21.04.2019, 20:30
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Владимир Зеленский
Фото: UNIAN

Кандидат в президенты Украины прокомментировал результат Национального экзит-пола.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал результат Национального экзит-пола, согласно которым, он одерживает победу на выборах, передает «Новое время».

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех, а как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно», - сказал Зеленский.

Согласно Национальному экзит-полу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%.


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