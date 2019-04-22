«У ребят горят глаза. Они хотят играть в хоккей, а не отбывать номер» 22.04.2019, 15:21

Юниоры из Беларуси удивляют на ЧМ – это сенсация?

На прошлой неделе в шведском городе Умео стартовал чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд (U-18). Для белорусов турнир начался просто сказочно: в первый день были обыграны чехи 4:3, а на следующий день с аналогичным счетом наши раскатали финнов. Там стало понятно, что команда не только не вылетит во второй дивизион (для белорусов эта цель долгие годы остается приоритетной), но и точно сыграет в плей-офф.

В воскресенье наши без вариантов уступили канадцам (1:11), но это удивило куда меньше, чем все, что произошло прежде. На что еще способна сборная, возглавляемая Евгением Есаулова? Уместно ли называть результаты белорусских юниоров сенсацией? Об этом «Трибуна» расспросили тренера Павла Перепехина, который уже много лет работает со сборными Беларуси младших возрастов.

– Павел Викторович, победы юниорской сборной Беларуси над чехами и финнами – это сенсация?

– Не думаю так. Конечно, всегда хотелось бы выигрывать и думать, верить, что команда может победить любого соперника. Мы действительно обыграли сильные сборные. Хотя и я, и остальные тренеры, наверное, не верили, что прям обыграем финнов и чехов. С другой стороны, понимали, что с европейскими сборными нам немножко полегче играть. Вообще, за последние годы в этом плане появилась хоть какая-нибудь, но стабильность. Третий год подряд наши команды выступают в элите, значит, мы находимся на правильном пути.

– И рано или поздно белорусы должны были выстрелить?

– Не скажу, что выстрелить, но по крайней мере обыгрывать такие топовые команды, показывать определенный уровень точно должны. Мы плавно шли к этому. Конечно, в наших победах большая заслуга тренеров, самих ребят и лидеров команды. Но самое главное, как мне кажется, – в последние годы появилась стабильность. И все это не случайность.

– Ребята, собранные в этой команде, посильнее предыдущих возрастов? Или, может, соперники стали слабее?

– Всегда можно что-то найти. Думаю, мы в первую очередь должны искать положительные моменты. Очевидно, каждый год – это разные ребята. Причем не только у нас, но и у соперников. Впрочем, все равно не надо умалять заслуг ребят и тех, кто с ними работал все это время. Речь о детских тренерах и о тех, кто непосредственно находится сейчас там, в Швеции. Конечно, мы не можем четко знать, насколько сильны соперники в этом году по сравнению с предыдущими годами. Всегда все по-разному, но в этот раз все сложилось в нашу пользу. Давайте просто порадуемся успеху.

– В чем сила этой команды? За счет чего добываются победы на турнире?

– За счет чего? Во-первых, ребята очень сильно хотят побеждать, хотят играть в хоккей, а не просто отбывать номер. Видно, как у них горят глаза. В каждом моменте они бьются до конца, доигрывают каждый эпизод. Плюс в этой команде есть лидеры и это действительно важно – в нужный момент они проявляют лучшие качества и ведут команду за собой. Еще скажу, что это довольно-таки системная команда. Парни четко выполняют тренерскую установку, видят перед собой определенную цель и от игры к игре идут к ней. Видно, как ребята становятся увереннее. И, наверное, в этом их главное отличие от остальных команд.

– А в чем нужно прибавлять? В каких компонентах?

– Мне кажется, что и сейчас парни выглядят неплохо в большинстве, в меньшинстве. Хорошо смотрится вратарская линия. Даже не знаю, что команде еще можно пожелать. В принципе, сейчас во всех компонентах, позициях сборная демонстрирует высокий уровень игры. Единственное, позволяют немножко часто бросать соперникам, хотя не могу сказать, что это все происходит из опасных зон. Сами понимаете, бросок броску рознь.

– Сборная мощно стартовала на ЮЧМ. Может, на это и делалась ставка?

– Наверное, вот про это как раз лучше спросить у тренеров. Единственное, что я могу сказать по этому поводу: по-моему, такой старт говорит о том, что наши ребята меньше остальных мандражируют, больше уверены в себе и собственных силах. Может быть, они не боятся проиграть? У них в голове нет этого страха, они выходят и играют. Еще как вариант мы ведь на бумаге не фавориты, поэтому в этом плане нам изначально полегче.

– Однако в заключительных отрезках матчей команда много пропускает. Парни бросают играть или физически не готовы проводить целый матч на предельном уровне?

– Кстати, не могу сказать, что физически команда проседает. Мне кажется, дело в том, что ближе к концу игры соперникам уже нечего терять. Они постепенно переходят к более атакующему стилю игры, начинают рисковать. В этот момент наши ребята, возможно, немножко нервничают, прижимаются к своим воротам, где-то возникают проблемы. Но не видел, чтобы наша сборная уступала кому-то в физике, нормально выглядят. Еще раз повторюсь, в третьем периоде соперникам нечего терять, они начинают наседать на наши ворота и создавать один за другим опасные моменты. Наши ребята в такой хоккей играют на старте, за счет чего и создают необходимый задел.

– Наша сборная уже точно вышла из группы. Есть ли смысл напрягаться со швейцарцами или лучше поберечь силы перед четвертьфиналом?

– Не скажу, что в этой игре кровь из носу нужно побеждать. Знаю только одно: парни выйдут на лед и постараются показать свой лучший хоккей. Будут играть в тот хоккей, в который умеют, в который их учили играть, с полной самоотдачей. Не думаю, что хотя бы у одного из них будет мысль: сегодня пожалею себя, а завтра выйду и сыграю на сто процентов. Такого никогда не будет. Все прекрасно понимают, что за каждым из них сейчас наблюдают и нужно пользоваться шансом. Никто не должен давать себе слабинку, этого точно делать нельзя.

– Есть ли смысл подставиться под вторую подгруппу? С кем вообще предпочтительнее сыграть в 1/4 финала?

– Конечно, перспективы сыграть с четвертой командой группы Б выглядят куда более радужными, чем с первой. В соседней группе первые три сборные – очень сильные команды. А если выбирать из первой тройки, то, мне кажется, лучше сыграть со шведами или россиянами, нежели с американцами. Уже говорил, что с европейскими командами нам легче даются игры.

– На чемпионат мира не приехали Протас и Алистров. С ними сборная была бы совсем другой?

– Да, это очень серьезные потери. Протас и Алистров добавили бы мощи в атаке. Это два неплохих хоккеиста, которые уже достаточно опытны – за плечами два чемпионата мира. Думаю, с ними команда смотрелась бы еще лучше и опаснее.

– Вас удивило отсутствие в заявке на турнир защитника «Юности» Барковского?

– Почему вы интересуетесь только Барковским? Не один же он не попал на чемпионат мира.

– Это основной защитник «Юности» – на данный момент сильнейшей команды страны.

– Тренер, а если быть точным, тренерский штаб принял такое решение. Это его [тренерского штаба] решение и в данной ситуации не стоит пытаться в чем-то кого-то обвинять. Тренеры видела Влада [Владислава Барковского] в деле, на каждом сборе ему предоставляли шанс. Видимо, посчитали, что пока не достоин. Значит, есть ребята сильнее.

– В последние годы мы жалуемся на отсутствие вратарей в национальной сборной. А у юниоров основной вратарь не приехал из-за проблем со здоровьем, вместо него на первую игру выходит Колосов и делает под 50 сейвов, на вторую игру выходит Зиновенко и делает больше 50 сейвов. В ближайшие годы за вратарскую линию можно не переживать?

– А почему вы решили, что кто-то из ребят первый номер? Его нет.

– Вроде как в товарищеских матчах чаще остальных на льду появлялся Веремейчик.

– Нужно смотреть статистику, насколько больше игр он провел. Знаю, что травма беспокоила Веремейчика долгое время, поэтому он практически не играл или играл с травмой. Так что на него сборная уже давно не могла рассчитывать. Готовились и наигрывались совершенно другие вратари. Что же до перспектив ребят в национальной сборной… Они играют в топ-дивизионе на высоком уровне и способны побеждать. Думаю, при нормальном отношении к делу эти парни могут пополнить ряды национальной команды. Почему нет? По крайней мере, первый шажочек в этом направлении они уже сделали. Теперь главное не останавливаться и идти дальше. Многое зависит от них, от того, где продолжат свои карьеры, кто с ними будет работать в новых клубах. Но пока скажу однозначно: конечно, они могут со временем выступать и за национальную сборную.

– На что способны наши парни в этом турнире?

– Честно говоря, не хочу делать прогнозы. Думаю, в каждой игре они будут настраиваться и играть только на победу. Далее по турниру многое будет зависеть от удачи и от того, насколько строго сыграют в определенных моментах.

– Участие этой команды в экстралиге Б пошло сборной на пользу?

– Конечно, ребята играли в довольно конкурентоспособной для них лиге, толкались со взрослыми мужиками. Плюс подпитка игроками со стороны, которые также имеют определенный опыт. Естественно, все это в совокупности приносит такой результат.

– У кого-то из ребят есть шансы добраться до взрослого чемпионата мира? Или пока рановато об этом думать?

– Шансы? Наверное, маленькие они еще для такого турнира. Хотя, возможно, авансом кому-то и предоставят шанс. Почему нет?

– Можете объяснить, как принимаются решения по поводу тренеров юниорских, юношеских сборных, а то не до конца понятно. То вы руководите U-18, то Есаулов. Почему так часто случаются перемены?

– Почему вы считаете, что это перемены? Так было заранее предусмотрено. Каждый тренер работает два цикла, ездит с командой на чемпионат мира. Это вполне нормальная практика. Команда получает опыт, тренер получает опыт. Не вижу в этом ничего необычного.

– У вас нет огорчения из-за того, что не вы сейчас с этой сборной?

– Зачем огорчаться? Ведь все уже давно было известно, решено. Каждый знал, кто и где работает, поэтому почему мне нужно расстраиваться? Я сам выбрал свой путь. Тренерский штаб работает с этими ребятами два года, и, судя по всему, хорошо справляется. Так что нет поводов для перестановок.