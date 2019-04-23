В Гродно прекратили дело против главы Союза поляков Анжелики Борис 23.04.2019, 14:40

Анжелика Борис в суде.

Фото: Виктора Сазонова

Поддержать Анжелику Борис пришло очень много людей, которые с трудом поместились в зале суда.

Сегодня суд Ленинского района Гродно рассматривал административное дело председателя непризнанного белорусскими властями Союза поляков (СПБ) Анжелики Борис, сообщает правозащитный центр «Весна».

На нее гродненская милиция составила протокол о якобы административном правонарушении по ст 23.34 КоАП, а именно за "несанкционированное" проведение в марте текущего года традиционного праздника "Казюки".

Дело рассматривала судья Елена Петрова.

Как сообщает правозащитник Виктор Сазонов, поддержать Борис пришло очень много людей, они с трудом поместились в зале суда. Это члены Союза поляков в Беларуси, а также правозащитники и журналисты.

Судья сразу запретила вести фотосъемку и велела выйти из зала всех, кому не хватило места в зале. Люди недовольно выходили.

Защищал Борис в суде адвокат Виталий Прокопик.

Свидетель, сотрудник милиции по фамилии Куль не мог правильно назвать мероприятие, которое проводилось, говорит, что это какие-то Кизюки.

Свидетель, сотрудник Алексей Войтешко утверждает, что в этот день проходили Казюки, организованные отделом культуры и поэтому гуляние и Казюки в другом месте - незаконны.

Виктор Сазонов возмущается, говорит, что "Казюки" - это национальная традиция поляков, в том числе и польского национального меньшинства в Беларуси. Люди выходят на улицу веселиться и праздновать. Судить их за это то же самое, что судить за нахождение в Пасху под костелом. Составлять за это протоколы - это дискриминация по национальному признаку.

После длительного перерыва суд возобновился.

Анжелика Борис говорит, что в 2005 году КГБ уничтожило регистрацию Союза поляков, но она себя считает руководителем и дальше. А сегодняшний суд - это суд над традициями поляков и это позор.

Комментировать и отвечать на вопросы судьи она отказалась, но судья все равно задает вопросы. Анжелика на большинство отказывается отвечать.

После обеденного перерыва суд постановил ввиду малозначительности правонарушения освободить Анжелику Борис от административной ответственности.