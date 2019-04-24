Украина вышла еще из двух соглашений в рамках СНГ 24.04.2019, 13:04

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Кабинет министров прекратил действие еще двух договоров.

Кабинет министров Украины прекратил действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании правительство прекратило действие соглашения о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза. Инициатива вызвана прекращением сотрудничества Украины в рамках СНГ и приведением национальной статистической практики в соответствие к европейским нормам и международным стандартам.

Кроме того, Украина вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В Кабмине пришли к выводу, что на сегодня правовые отношения охраны секретных изобретений между участниками СНГ отсутствуют. Само соглашение устарело и подлежало разрыву в соответствии с политикой выхода из договоров СНГ.