Белорусский рубль заметно снизился к доллару 1 25.04.2019, 13:28

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На Белорусской валютно-фондовой бирже 25 апреля прошли очередные торги валютами.

Об этом пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0161, до 2,1105 рубля.

Евро подорожал на BYN0,002, до 2,3515 рубля.

Российский рубль опустился на BYN0,0152, до 3,2605 белорусских рублей за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.