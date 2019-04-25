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США ввели санкции против председателя правительства Чечни

  • 25.04.2019, 18:19

В черный список Муслим Хучиев внесен из-за обвинений в нарушении прав человека.

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев попал под санкции США. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

В черный список он внесен из-за обвинений в нарушении прав человека. «У Госдепартамента есть достоверная информация, что Муслим Хучиев участвовал в пытках», — говорится в сообщении. Как отмечается, политику и его супруге Сапият Шабазовой запрещен въезд на американскую территорию.

В Госдепе также отметили доклад, представленный в соответствии с московским механизмом ОБСЕ. Его авторы пришли к выводу, что «официальные лица правительства Чечни допустили серьезные, продолжительные нарушения прав человека» и не понесли наказания, пишет агентство.

Запрет связан со статьей бюджета на 2019 год, которая требует предпринимать подобные шаги против иностранных чиновников, которые, как считают в США, нарушают права человека.

Хучиев был назначен главой правительства Чечни в 2018 году. Ранее он занимал пост мэра Грозного: градоначальником стал в 2007-м, но через пять лет был вынужден уйти в отставку из-за критики главы республики Рамзана Кадырова, который обвинил его в злоупотреблениях и нарушениях, связанных с земельными вопросами. В 2015-м Хучиев вернулся на должность.


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