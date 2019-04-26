Почему власти не сделали никаких выводов после аварии на Чернобыльской АЭС? 3 26.04.2019, 7:45

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Экологические проблемы в стране решит только смена власти.

Ровно 33 года назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Из всех стран, которые затронули ее последствия, в процентном соотношении Беларусь пострадала больше всех.

Казалось бы, власти должны сделать выводы из произошедшего и сделать все, чтобы у людей не было даже малейшей мысли о том, что экологическая трагедия может повториться.

Но деньги, как говорится, не пахнут. В 2020 году в нашей стране должна заработать БелАЭС, которая строится с нарушением всех международных предписаний и норм. В нашей стране как грибы после дождя начали появляться вредные китайские предприятия, которые наносят большой вред здоровью белорусов. Жители Бреста около года протестуют против вредного аккумуляторного завода. В Светлогорске, где построили китайский завод беленой целлюлозы, жители жалуются на едкие выбросы.

Cделали ли власти выводы из аварии на ЧАЭС? Сайт Charter97.org обратился c этим вопросом к активному участнику протестов в Бресте Александру Кабанову и правозащитнице из Светлогорскa Елене Маслюковой.

Александр Кабанов: Власти думают только о деньгах

Активист и блогер Александр Кабанов считает, что у властей экология и здоровье белорусов стоит не на первом месте:

«Думаю, что в связи с тем, что у них очень плохая экономическая ситуация, то они не обращают внимания на экологию. Им просто нужны деньги».

Тем временем на АКБ в Бресте была выпущена пробная продукция:

«Выпущена пробная продукция, которая будет тестироваться, нельзя сказать, что это запуск завода. Честно говоря, я думал, что будет еще какая-то проверка аспирации, вентиляции, а потом можно будет говорить о выпуске продукции. Но было принято совершенно другое решение», - рассказал Александр Кабанов.

Елена Маслюкова: Пока Лукашенко будет сидеть на троне - экологические проблемы никуда не денутся

Правозащитница из Светлогорска рассказала Charter97.org, что чиновники не сделали никаких выводов после катастрофы на ЧАЭС.

«Мне кажется, чем дальше мы отходим от Чернобыльской трагедии, тем более безразлично власти относятся к этой проблеме.

Когда в Светлогорске начались вредные выбросы с завода беленой целлюлозы в сентябре 2018 года, дети только пошли в школу. Дышать было просто невозможно. Родители просили, чтобы я написала обращение в отдел образования, чтобы детей просто не выводили на улицы, так как это просто вредно. На наше обращение никто не обратил внимания и нас просто проигнорировали. Сказали, что никакого вреда нет.

В января 2018 я пошла на прием к начальнице отдела образование и сделала аудиозапись разговора. Я спросила, кто отдает приказ, чтобы воспитатели детских садов выводили детей на прогулки во время того, как на улице стоял этот ужасный смрад. Кто пытался сделать картинку безопасности и благополучия? Она 13 минут ходила вокруг да около, но не сказала, что этот приказ подписала она.

Затем я спросила у председателя райисполкома: «Кто отдал приказ, чтобы детей выводили на прогулки?». Он ответил в стиле Лукашенко, мол, «если я только узнаю, кто это сделал!»

Я ответила, что вы прекрасно знаете, кто эти приказы отдавал.

Глава отдела образования заявила, что «Беларусь достойно вышла из Чернобыльской проблемы». Мне стало просто жутко. Беларусь даже на половину не вышла из этой проблемы. Посмотрите на количество онкологических заболеваний в стране! Проблемы есть, но власти настолько обнищали в моральном и материальном плане, что не хотят смотреть на них».

Елена Маслюкова обращает внимание на еще одну проблему - власти не хотят, чтобы об экологии говорили публично:

«Яркий пример - отказ властей заплатить деньги милиции за проведение «Чернобыльского шляха» в этом году. Людям просто не дают высказать свое мнение и обратить внимание на проблему».

Светлогорская правозащитница считает, что экологические проблемы в стране будут решены тогда, когда будут решены политические:

«Посмотрите, сколько сейчас китайских заводов. Буквально вчера Светлогорск накрыл такой смрад, что просто ужас. А начальник идеологии мне говорит: «Это же не вредно». Как не вредно? Японские и российские медики уже давно признали проблему. Пока эта система будет существовать, пока Лукашенко будет сидеть на троне - экологические проблемы никуда не денутся».

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