Заявление организаторов «Чернобыльского шляха» 8 25.04.2019, 12:37

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Организаторы акции отказываются платить милиции.

Сайт Charter97.org публикует заявление Оргкомитета Чернобыльского шляха от 25 апреля 2019:

1. Сообщаем, что Оргкомитет принял решение об отзыве заявки на проведение уличного мероприятия “Чернобыльский шлях” по традиционному маршруту по ул. Сурганова до Чернобыльской часовни со сбором участников в 18.00 на площадке возле главного входа в Президиум Национальной Академии Наук, разрешение на проведение которого было выдано Мингорисполкомом. Заявители снимают с себя ответственность за проведение этой, санкционированной властями уличной акции, о чем Мингорисполком сегодня был уведомлен письменно.

2. Причиной этого нашего решения стало требование Мингорисполкома (со ссылкой на практику по отношению к “Дню Воли”, а также на ПСМ №49 и второй абзац Закона “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О массовых мероприятиях”) оплаты так называемых услуг милиции по охране правопорядка. Сумма, выставленная ГУВД организаторам - 5735 белорусских рублей. Наше предложение об охране порядка собственными силами, как мы это делали все предшествующие 30 лет, не было удовлетворено.

3. Официальные заявители Чернобыльского шляха, не могут проигнорировать в какой-либо форме требования об оплате услуг милиции, поскольку эта сумма будет с них востребована принудительно, и это было продемонстрировано на примере Дня Воли.

4. Мы категорически не приемлем взимание властями платы за проведение Чернобыльского шляха, как и других массовых мероприятий с протестной повесткой, поскольку:

- мы уже оплатили эти услуги как налогоплательщики; государство обязано финансировать эти расходы из госбюджета;

- мы считаем упомянутые нормативные акты и практику рычагами государственного давления на протестные массовые мероприятия, которое таким образом делает невозможным и незаконным любой протест, любую публичную активность граждан; напомним, что от оплаты освобождаются мероприятия, организаторами которых выступают госструктуры,

- Чернобыльский шлях, как акция с протестной повесткой не должна вступать в экономические отношения с силовыми структурами; протест - это не заказное и не коммерческое представление, а волеизъявление граждан, которым Конституция гарантирует право на свободу выражения мнения;

- как мы уже отмечали в своем заявлении от 22 апреля, Чернобыльский шлях - это также традиционная траурная акция, дань памяти жертвам; государство не должно продавать своим гражданам память об этой катастрофе!

- Чернобыльский шлях как исключительно мирное шествие не нуждается в охране милиции; напротив, часто милиция в Беларуси представляет угрозу для его участников;

Мы считаем, что своими действиями власти радикализируют протестную активность граждан. Мы заявляем, что Оргкомитет Чернобыльского шляха-2019, организовывал разрешенную уличную акцию, вину за отмену которой мы возлагаем на власти. Мы не несем отвественности перед властями за любые другие действия граждан по выражению своего мнения.

Напоминаем, что Чернобыльский шлях-2019 готовился с требованиями отмены завершения строительства Островецкой АЭС, как угрожающей национальному суверенитету и безопасности, а также требованиями обеспечить должную защиту гражданам от последствий аварии на ЧАЭС. Мы так или иначе будем выдвигать эти требования и выносить эту повестку на разных уровнях.

Кроме того, мы уже начали общественную кампанию по отмене ПСМ №49 и соответствующего абзаца Закона о проведении массовых мероприятий в Беларуси.

Несмотря на все препятствия со стороны властей, годовщина Чернобыльской трагедии в 2019 году отмечается мероприятиями, организованными общественными организациями и активистами, вошедшими в Оргкомитет Чернобыльского шляха. Так, Белорусские зеленые и экологи организовывают Чернобыльскую неделю. Кроме того, 26 апреля активисты планируют возложение цветов к Чернобыльской часовне. Активисты планируют и другие действия память о Чернобыле живет! Борьба за безопасное будущее для белорусов продолжится.