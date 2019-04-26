Оформить краденое 1 Роман Цимбалюк

26.04.2019, 10:46

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Роман Цимбалюк

Российские паспорта для оккупированного Донбасса? Ничего необычного не произошло.

Россия банально оформляет ворованное. Делает это не впервой. Аналогичная операция пять лет назад была проведена в Крыму. В данном случае «воссоединители» добавили 13 тысяч погибших. Кремлю плевать на граждан Украины в оккупации — захваченные части Донецкой и Луганской областей давно превратились в гетто. Здесь действует российская диктатура, которая автоматически лишает людей права голоса. Для недовольных всегда найдётся место «на подвале». Здесь не свободная Украина, где можно сказать власти «меня это не устраивает». Об этом пишет автор на сайте .

В данном случае решается другая задача: Москва делает ещё один шаг, чтобы в случае необходимости оправдать операцию по «принуждению Украины к миру». Ведь теперь там будут не просто восставшие «шахтёры и трактористы», а граждане России. Далее южноосетинский сценарий и трансформация «ихтамнетов» в российских захватчиков с триколорами на форме. Уходить с Донбасса Россия не собиралась и не собирается.

Естественно, в России легализацию оккупации объяснят гуманитарными соображениями, защитой «русскоязычных». Кто-то пояснит это как месть Путина за то, что оккупированном Донбассе и диппредставительствах Украины на территории РФ не было избирательных участков. Сомневаться в том, что «боги пиара» всё правильно объяснят, не приходится, мол «киевские власти» лишили 6 млн граждан Украины права голоса. Так уже заявил голос Путина Виктор Медведчук.

Решение по российским паспортам для ОРДЛО готовилось давно. Об этом писали российские СМИ, этот вопрос комментировал Кремль, но оставалось неясным только, когда об этом официально объявят. Сначала предполагалось, что на победу на выборах «абсолютного зла» Петра Порошенко Кремль ответит паспортами. А в случае триумфа Владимира Зеленского вопрос будет поставлен на паузу, чтобы новый глава государства мог себя проявить. Вдруг он не «русофоб»?

Однако Владимир Александрович ещё до инаугурации убедил Путина, что с ним «не сваришь каши», как собственно, и с Порошенко. Какая наглость: Зеленский посмел сказать, что он против особого статуса для ОРДЛО, против амнистии для боевиков и намерен вести «информационную войну» за умы украинцев в оккупации. Для Кремля избранный президент Украины, не успев вступить в должность, «уже испортился».

При этом представители России будут продолжать повторять мантру о безальтернативности Минских соглашений, о «внутриукраинском конфликте». Цель одна: сначала заболтать тему, а тем временем найти ответ на главный вопрос: «как убрать Украину с политической карты мира». Фамилия президента нашей страны в данном случае значения не имеет.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»