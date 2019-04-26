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Александр Хацкевич: В Украине люди более целеустремленные и наглые

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  • 26.04.2019, 11:52
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Александр Хацкевич

Белорусский тренер сравнил менталитет белорусов и украинцев.

Об этом главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич заявил в интервью «Прессболу» сравнил менталитет белорусов и украинцев.

– Не так давно украинец Александр Нойок, выступающий за брестское «Динамо», сказал, что Украина и Беларусь – страны с одинаковым менталитетом. Какое мнение у вас на этот счет?

– Жизнь в Беларуси более спокойная и размеренная. Может, менталитет и похож, но все-таки в Украине люди более целеустремленные и наглые. Этого, кстати, не хватает белорусским спортсменам.

– За кого вы голосовали бы на выборах президента Украины?

– Я гражданин Беларуси, у меня белорусский паспорт, поэтому вопрос некорректный. Народ делает свой выбор. Не знаю, как это будет выглядеть, но что несколько веселее, так точно.

– Что сейчас связывает вас с Беларусью?

– В Минске живут родители и друзья, я держу с ними связь. В прошлом году два раза был в Беларуси, но, к сожалению, по грустным поводам. Капский, Володя Журавель… А так пока не удается до Минска добраться, – сказал Хацкевич.


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