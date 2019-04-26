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Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием

  • 26.04.2019, 20:18
Дональд Трамп
Фото: Loren Elliott/Zumapress/Globallookpress.com

Американский лидер попросит сенат остановить процесс ратификации этого договора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами. Об этом сообщает Reuters.

Договор действует с 24 декабря 2014 года и ратифицирован 83 государствами, в том числе Японией, Аргентиной, Мексикой, Австралией, Австрией, Бельгией, Германией, Швецией и другими. Россия договор не ратифицировала. США договор подписали, но не ратифицировали.


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