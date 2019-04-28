В России неделю бастуют врачи скорой помощи 1 28.04.2019, 16:46

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«Итальянской забастовкой» они добиваются повышения зарплат.

Врачи Окуловской районной больницы в Новгородской области уже неделю проводят «итальянскую забастовку», добиваясь повышения зарплат. Предыдущая акция, которая проводилась 18 марта, не дала результатов, сообщает сайт znak.com.

Как сообщается на странице «Альянса врачей» в соцсети «ВКонтакте», повторную забастовку врачи Окуловки начали 22 апреля. Медики требуют повышения заработной платы водителям скорой помощи, диспетчерам и фельдшерам до уровня, обещанного майскими указами президента. Сейчас они получают порядка 12 тыс. российских рублей, утверждают в профсоюзной организации.

Медики не выходят на подработки сверх положенного времени, поэтому привлекаются экипажи скорой помощи из города Боровичи, который расположен в 40 км от Окуловки. По информации «Альянса врачей», во время визита представителей областного минздрава бастующих заперли в здании станции скорой помощи, чтобы их не видело руководство. Позже минздрав сообщил, в больнице ведется подготовка к работе в режиме повышенной готовности. Это связано с наступающими майскими праздниками. Препятствий работникам скорой помощи никто не создавал.

«Скорая помощь в Окуловке работает в штатном режиме. Вызовы принимаются, бригады выезжают к пациентам. Какие-либо акции в медицинских учреждениях незаконны, и мы благодарны медицинским специалистам за то, что они адекватно оценивают ситуацию и не поддаются на провокации. […] Что касается заработной платы специалистов, то она сегодня приводится в соответствие с федеральными нормативами и при ее начислении будет учитываться реальный вклад медиков в лечебный процесс», — приводит портал «В Волгограде» комментарий областного минздрава.

По информации «Альянса врачей», предыдущая забастовка в Окуловке прошла 18 марта. Тогда врачам пообещали выполнить их требования, однако только увеличили число больничных коек. Число машин и бригад скорой помощи осталось на прежнем уровне.