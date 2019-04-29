закрыть
29 апреля 2019, понедельник, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Пять научных способов продлить свою жизнь

15
  • 29.04.2019, 7:59
  • 3,849

Путь к долголетию гораздо проще, чем кажется.

До тех пор, пока ученые не изобрели таблетку, в миг продлевающую жизнь человека, нам придется самостоятельно прикладывать массу усилий, чтобы отодвинуть как можно дальше свой финал. От специальных диет и физических упражнений до избавления от целого ряда очень вредных привычек – вот пять способов жить дольше, продиктованных нам научными исследованиями, пишет detaly.co.il.

Не курить!

Начнем, пожалуй, с самого очевидного совета: не курите. Помимо такого всем известного последствия как рак легких, сигареты приносят еще массу серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы, заболевания легких, инсульты, рак полости рта и горла. Согласитесь, ежедневно подвергая себя таким рискам, вы ставите под серьезную угрозу свое желанное долголетие. Поэтому лучший способ продлить свою жизнь – вообще никогда не начинать курить.

Если вы уже курите, пусть даже одну сигарету в день, эксперты советуют, как можно скорее полностью избавиться от этой вредной привычки. Исследование, проведенное в 2015 году Американским институтом рака, продолжалось в течении 10 лет. По его итогам почти миллион участников обнаружило, что, помимо появления у них общеизвестных последствий курения, у многих был замечен повышенный риск заражения инфекциями, заболевания почек, кишечника и легких, которые ранее не приписывались табаку.

Кстати, если вы один из тех, кто, выкуривая всего одну сигарету в день, уверен, что от этого с ним точно ничего не случится, то исследование Национального института рака (NCI) установило: ваш шанс умереть от рака легких в 9 раз выше, чем у некурящих, а те, кто курят от двух до десяти сигарет в день, уже имеют 12-кратный риск умереть от этой страшной болезни.

Соблюдайте здоровую диету

Наше питание имеет прямое отношение к долголетию. Например, многие долгосрочные исследования показали, что средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и полезных жиров, но при этом мало сахара, красного мяса и обработанных пищевых продуктов, приносит огромное количество пользы для здоровья, в том числе и увеличение продолжительности жизни.

Другие же научные исследования обнаружили преимущества в конкретных питательных веществах, включенных в средиземноморскую диету, таких как клетчатка, белки и полезные растительные жиры. А вот такие продукты, как всяческие соленые и сладкие закуски, мясные полуфабрикаты, жареные блюда и подслащенные напитки, напротив, напрямую связаны с повышенным риском хронических заболеваний и смертью в более раннем возрасте.

Регулярная физическая активность

Регулярная физическая активность важна не только для крепости и выносливости вашего организма, но также и для вашего психического состояния, для поднятия уровня энергии и улучшения настроения – любой спорт определенно продлевает нашу жизнь и повышает ее качество.

Ученые рекомендуют посвящать умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю или 75 минут энергичным аэробным упражнениям, чтобы действительно получать пользу для здоровья и долголетия. Но, помните, что согласно недавнему исследованию, проведенному среди пожилых мужчин и женщин, даже небольшая активность, такая как ходьба или уборка в доме, действительно увеличила продолжительность их жизней.

Поддержание здорового веса

Правильная диета и физические упражнения – две полезные привычки, помогающие людям поддерживать здоровый вес тела. Его можно определить через ИМТ (индекс массы тела), который должен находиться в границах от 18,5 до 24,9 единиц. Вы легко можете проверить здоровый ли у вас вес, воспользовавшись онлайн счетчиком ИМТ в интернете. Помните, что ожирение организма напрямую связано с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом 2 типа, болезнями сердца и кровеносных сосудов и даже с одиннадцатью видами рака.

Каждый из этих диагнозов может серьезно сократить вашу жизнь, если не убить вас. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что ожирение снизило среднюю продолжительность жизни в Соединенных Штатах Америки и повлекло за собой до 186 тысяч смертей в год.

Отказ от алкоголя

В течении долгих лет мы слышали о том, что умеренное потребление алкоголя, то есть один напиток в день для женщин и два — для мужчин, считаются безвредной или даже здоровой привычкой. Но в последнее время наука была менее снисходительной к алкоголю, ведь было установлено, что он также может стать причиной возниконовения рака.

В прошлом году в ходе большого метаанализа — объединения результатов нескольких исследований методами статистики для проверки взаимосвязанных научных гипотез, было установлено, что такие риски, как алкозависимость, рак, автомобильные аварии в пьяном виде и так далее перевешивают все потенциальные выгоды от употребления алкоголя.

Другое исследование, проведенное в прошлом году учеными из Кембриджского университета, было посвящено изучению генетического ущерба, нанесенного ДНК и хромосомам лабораторных мышей ацетальдегидом — вредным химическим веществом, образующимся при переработке организмом алкоголя. Полученные во время данного исследования данные показали, что алкоголь повышает риск развития различных видов рака, в том числе семи распространенных форм рака молочной железы и рака толстой кишки.


популярное за неделю

Мнение

Какая люстрация без реституции?
Какая люстрация без реституции? Ирина Халип
Россия затаилась
Россия затаилась Богдан Яременко
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич