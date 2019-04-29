Пять научных способов продлить свою жизнь 15 29.04.2019, 7:59

3,849

Путь к долголетию гораздо проще, чем кажется.

До тех пор, пока ученые не изобрели таблетку, в миг продлевающую жизнь человека, нам придется самостоятельно прикладывать массу усилий, чтобы отодвинуть как можно дальше свой финал. От специальных диет и физических упражнений до избавления от целого ряда очень вредных привычек – вот пять способов жить дольше, продиктованных нам научными исследованиями, пишет detaly.co.il.

Не курить!

Начнем, пожалуй, с самого очевидного совета: не курите. Помимо такого всем известного последствия как рак легких, сигареты приносят еще массу серьезных проблем со здоровьем, включая сердечные приступы, заболевания легких, инсульты, рак полости рта и горла. Согласитесь, ежедневно подвергая себя таким рискам, вы ставите под серьезную угрозу свое желанное долголетие. Поэтому лучший способ продлить свою жизнь – вообще никогда не начинать курить.

Если вы уже курите, пусть даже одну сигарету в день, эксперты советуют, как можно скорее полностью избавиться от этой вредной привычки. Исследование, проведенное в 2015 году Американским институтом рака, продолжалось в течении 10 лет. По его итогам почти миллион участников обнаружило, что, помимо появления у них общеизвестных последствий курения, у многих был замечен повышенный риск заражения инфекциями, заболевания почек, кишечника и легких, которые ранее не приписывались табаку.

Кстати, если вы один из тех, кто, выкуривая всего одну сигарету в день, уверен, что от этого с ним точно ничего не случится, то исследование Национального института рака (NCI) установило: ваш шанс умереть от рака легких в 9 раз выше, чем у некурящих, а те, кто курят от двух до десяти сигарет в день, уже имеют 12-кратный риск умереть от этой страшной болезни.

Соблюдайте здоровую диету

Наше питание имеет прямое отношение к долголетию. Например, многие долгосрочные исследования показали, что средиземноморская диета, которая включает в себя большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых, орехов и полезных жиров, но при этом мало сахара, красного мяса и обработанных пищевых продуктов, приносит огромное количество пользы для здоровья, в том числе и увеличение продолжительности жизни.

Другие же научные исследования обнаружили преимущества в конкретных питательных веществах, включенных в средиземноморскую диету, таких как клетчатка, белки и полезные растительные жиры. А вот такие продукты, как всяческие соленые и сладкие закуски, мясные полуфабрикаты, жареные блюда и подслащенные напитки, напротив, напрямую связаны с повышенным риском хронических заболеваний и смертью в более раннем возрасте.

Регулярная физическая активность

Регулярная физическая активность важна не только для крепости и выносливости вашего организма, но также и для вашего психического состояния, для поднятия уровня энергии и улучшения настроения – любой спорт определенно продлевает нашу жизнь и повышает ее качество.

Ученые рекомендуют посвящать умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю или 75 минут энергичным аэробным упражнениям, чтобы действительно получать пользу для здоровья и долголетия. Но, помните, что согласно недавнему исследованию, проведенному среди пожилых мужчин и женщин, даже небольшая активность, такая как ходьба или уборка в доме, действительно увеличила продолжительность их жизней.

Поддержание здорового веса

Правильная диета и физические упражнения – две полезные привычки, помогающие людям поддерживать здоровый вес тела. Его можно определить через ИМТ (индекс массы тела), который должен находиться в границах от 18,5 до 24,9 единиц. Вы легко можете проверить здоровый ли у вас вес, воспользовавшись онлайн счетчиком ИМТ в интернете. Помните, что ожирение организма напрямую связано с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом 2 типа, болезнями сердца и кровеносных сосудов и даже с одиннадцатью видами рака.

Каждый из этих диагнозов может серьезно сократить вашу жизнь, если не убить вас. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что ожирение снизило среднюю продолжительность жизни в Соединенных Штатах Америки и повлекло за собой до 186 тысяч смертей в год.

Отказ от алкоголя

В течении долгих лет мы слышали о том, что умеренное потребление алкоголя, то есть один напиток в день для женщин и два — для мужчин, считаются безвредной или даже здоровой привычкой. Но в последнее время наука была менее снисходительной к алкоголю, ведь было установлено, что он также может стать причиной возниконовения рака.

В прошлом году в ходе большого метаанализа — объединения результатов нескольких исследований методами статистики для проверки взаимосвязанных научных гипотез, было установлено, что такие риски, как алкозависимость, рак, автомобильные аварии в пьяном виде и так далее перевешивают все потенциальные выгоды от употребления алкоголя.

Другое исследование, проведенное в прошлом году учеными из Кембриджского университета, было посвящено изучению генетического ущерба, нанесенного ДНК и хромосомам лабораторных мышей ацетальдегидом — вредным химическим веществом, образующимся при переработке организмом алкоголя. Полученные во время данного исследования данные показали, что алкоголь повышает риск развития различных видов рака, в том числе семи распространенных форм рака молочной железы и рака толстой кишки.