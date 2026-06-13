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В Вильнюсе объявляли воздушную тревогу

  • 13.06.2026, 11:33
  • 1,108
В Вильнюсе объявляли воздушную тревогу

Из-за возможной опасности с воздуха.

Жители Вильнюса в субботу утром, 13 июня, получили оповещение о том, что в городе объявлена воздушная тревога. Примерно через 20 минут ее отменили.

Как сообщают Вооруженные силы Литвы, ее объявили из-за «возможной опасности в воздухе».

— Сохраняйте спокойствие, найдите безопасное место. Если вы заметите летящий/падающий подозрительный объект, позвоните по номеру 112, не приближайтесь к нему. Мы сообщим вам о прекращении опасности в отдельном сообщении, — говорится в тексте оповещения.

Примерно через 20 минут после этого уведомления выпустили новое — отбой воздушной тревоги.

«Воздушной угрозы нет. Жители могут покинуть укрытия или безопасные места. Оставайтесь бдительными», — сказано в тексте.

Напомним, 20 мая жители Литвы уже получали уведомление о воздушной тревоге. Тогда причина была в том, что на территории Беларуси недалеко от границы Литвы зафиксирован беспилотник.

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