В Вильнюсе объявляли воздушную тревогу
- 13.06.2026, 11:33
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Из-за возможной опасности с воздуха.
Жители Вильнюса в субботу утром, 13 июня, получили оповещение о том, что в городе объявлена воздушная тревога. Примерно через 20 минут ее отменили.
Как сообщают Вооруженные силы Литвы, ее объявили из-за «возможной опасности в воздухе».
— Сохраняйте спокойствие, найдите безопасное место. Если вы заметите летящий/падающий подозрительный объект, позвоните по номеру 112, не приближайтесь к нему. Мы сообщим вам о прекращении опасности в отдельном сообщении, — говорится в тексте оповещения.
Примерно через 20 минут после этого уведомления выпустили новое — отбой воздушной тревоги.
«Воздушной угрозы нет. Жители могут покинуть укрытия или безопасные места. Оставайтесь бдительными», — сказано в тексте.
Напомним, 20 мая жители Литвы уже получали уведомление о воздушной тревоге. Тогда причина была в том, что на территории Беларуси недалеко от границы Литвы зафиксирован беспилотник.