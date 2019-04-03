Суд в Чернигове начал рассматривать дело «белорусского шпиона» 3 3.04.2019, 17:50

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Юрий Политика

Фото: «Радыё Свабода»

Белорус не признает своей вины.

Новозаводский районный суд Чернигова вызвал всех свидетелей для рассмотрения по существу дела гражданина Беларуси Юрия Политики, которого в Украине обвиняют в незаконном сборе информации в пользу иностранного государства, передает «Радыё Свабода».

Юрий Политика перед судом сказал журналистам, что у него хорошее настроение и он надеется вскоре выйти на свободу. На условия содержания в изоляторе СБУ Украины он не жалуется, находится в одной камере с гражданином Украины.

Белорус заявил в суде, что не признает своей вины и никогда не занимался шпионажем.

«Я не понимаю того, в чем меня обвиняют. Я никогда не занимался шпионажем и увидел карту впервые на следствии», - заявил он после того, как прокурор Сергей Дамошенко огласил обвинительный акт.

Выступал Политика по-белорусски. Он в суде пользуется услугами профессионального переводчика с украинcкого на белорусский язык.

Однако именно найденный в мобильном телефоне Политики зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм» является главным доказательством обвинения.

В обвинительном акте отмечается, что Юрий Политика собирал секретную информацию в Украине «для передачи неустановленному в ходе досудебного расследования государственному разведывательному органу иностранного государства Республики Беларусь».

Пока прокурор не озвучил меру наказания, которую будет требовать в суде по результатам рассмотрения дела. Политику обвиняют в преступлении по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Обвинение передало коллегии судей для изучения письменные доказательства, собранные в ходе досудебного расследования. Только после их изучения в суд будут вызваны свидетели.

После задержания Юрия Политики Украина обращалась к Беларуси за правовой помощью в расследовании дела, но Генеральная прокуратура Беларуси отказалась ее оказать. В то же время белорусские дипломаты присутствуют на всех судебных заседаниях по делу белоруса.

История шпионского скандала

Политику задержали в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи», что на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм». Полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещения Юрия Политики в Чернигове.

Украинские эксперты высказывали мнения, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове. Шаройко уже ужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.

В прошлом году в августе Юрия Политику привезли на очередное заседание суда в Чернигове с синяком под левым глазом. Но сам он не мог уточнить обстоятельства получения травм и утверждал, что не помнит, как это произошло. На тот момент Главное управление Национальной полиции в Черниговской области уже расследовала уголовное дело по этому факту.

Адвокаты белоруса, как и представители Министерства иностранных дел Беларуси, не исключали, что Юрия Политику избили сотрудники следственного изолятора, аргументируя тем, что во время досудебного расследования в отношении него якобы использовались незаконные методы дознания.

В то же время в одном из судебных решений в деле об избиении Юрия Политики отмечалось, что речь идет о его конфликте с другим задержанным, который содержался в одной камере с белорусом: «Установлено, что Политика Юрий получил телесные повреждения от сокамерников в виде перелома скуловой кости слева и гематомы под левым глазом ».

Кстати, Юрий Политика сообщил об этом конфликте своей матери, а та, в свою очередь, проинформировала об инциденте посольство Беларуси в Украине.

После этого случая Юрия Политику перевели в Киев, в следственный изолятор Службы безопасности Украины, откуда его сейчас возят в Чернигов на все судебные заседания.

В феврале белорусу продлили срок содержания под стражей до 6 апреля. Сегодня суд в очередной раз должен продлить его арест еще на два месяца, чтобы завершить рассмотрение дела.