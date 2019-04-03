Гимназисты, вышедшие в Петербурге с бело-красно-белым флагом: Мы отдельная страна 14 3.04.2019, 18:16

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Школьники заявили, что у бело-красно-белого флага глубже история.

25—31 марта в Санкт-Петербурге состоялся открытый турнир юных математиков, в нем сборная минских гимназий заняла третье место. Ребята вышли на награждение с бело-красно-белым флагом.

Один из членов команды, Вадим Вергасов, учащийся минской гимназии №29, пояснил nn.by:

«Идея выйти с флагом на награждение была совместной. Причина — некоторые жители России считают, что Беларусь — часть России. Такие люди есть и в тусовке «математических» турниров. А нам, как участникам, это не нравится. И флагом мы хотели показать, что мы отдельная страна. А бело-красно-белый выбрали, так как у этого флага глубже история.

По словам Вадима, другие участники не сразу поняли, что это за флаг, и решили, что это какой-то «неправильный флаг Австрии».

Проблем в гимназии у учащихся не было. Пока… Ведь новости о том, как они вышли с флагом, только-только начинают разлетаться.

«Главное, чтобы директор не ругался», — шутит Вадим.

Капитан сборной, второкурсник БГУ Антон Полюхович, говорит, что никаких проблем после выхода команды с флагом не последовало. Некоторые россияне, правда, не поняли, что за флаг.

«Это было спонтанное решение. Я часто захожу в магазин «Сымбаль.бай». Ну и у меня был дома флаг, решил взять его с собой. Так, на всякий случай. А потом вот так получилось», — говорит Полюхович.