Создаются условия для отъема квартир «тунеядцев» 30 4.04.2019, 8:30

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Иллюстрационное фото

Действия ЖКХ открывают дорогу для сомнительных махинаций.

Домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко принципиально отказывается признавать себя «не занятой в экономике». Около десяти лет женщина отработала на швейных предприятиях. Потом в семье решили, что Мария будет вести домашнее хозяйство. Для гомельчанки стало шоком, когда ей позвонили их «тунеядской» комиссии и заявили, что теперь ее семье будет начислена повышенная коммуналка.

Мария решила судиться с чиновниками, записавшими ее в «тунеядцы», и даже потребовала компенсации за включение в базу. 18 марта суд Железнодорожного района Гомеля отказал ей в иске, но гомельчанка и не думает сдаваться.

На днях, 1 апреля, Мария Тарасенко подала аппелляционную жалобу в областной суд. Сайт Charter97.org решил связаться с гомельчанкой и узнать подробности:

- Знаете, я считаю, что подобные декреты недопустимы. С точки зрения закона, морали, логики они просто не имеют права на существование. Обзывать неработающего человека «тунеядцем» и карать его повышенной коммуналкой — это дико. Иначе и не скажешь.

Как показало решение суда Железнодорожного района Гомеля, в нашей стране декрет Лукашенко ставится выше Конституции, но это не повод отступать. Я четко решила, что нужно идти дальше. Кроме всего прочего, моя цель — обратить внимание всех на эту проблему: и безработных, и собственников жилья, и трудоустроенных, и находящихся за границей.

Это, действительно, очень серьезная проблема и отмахиваться, закрывать глаза - недопустимо. Нужно действовать и идти напролом.

- Почему вы решили добиваться от властей компенсации за включение в базу «тунеядцев»?

- «Тунеядская» комиссия грубо вмешалась в жизнь моей семьи. Я действительно испытала моральные страдания после новости, что мне нужно, как собственнику жилья, платить повышенную коммуналку. С какой это стати я должна платить за то, что моя семья приняла такое решения и я стала домохозяйкой?

То есть, комиссия считает, что если человек не ходит на какое-то предприятие, то его можно считать человеком другого сорта. Это же какой-то СССР, когда труд считался обязанностью. Такие вот «традиции» и тянут чиновники в современную Беларусь.

Просто напросто, мне против воли решили навязать образ жизни. Мы с мужем решили ввиду определенных жизненные обстоятельств, что я буду заниматься домашним хозяйством и вот за это комиссия меня решила покарать повышенной коммуналкой. Как это назвать, если не грубым вмешательством, которое сделало брешь в семейном бюджете?

Стоит отметить, что такие декреты принимаются в то время, когда у нас развалена экономика. Предприятия не развиваются, а существуют в том виде, в котором были во время Советского Союза. Да и подходы те же остались. Нет возможности профессионального роста, получения высокой заработной платы. Время меняется, а страна не меняется.

В общем, у меня одна жизнь и я хочу ее прожить так как, как считаю нужным, это мое право. Жить по сценарию властей я не намерена.

Мне в суде доказывали, что меня нужно наказать за то, что я не работаю. Им говоришь, что нарушается Конституция, международные нормы, идет грубое вмешательство в личную жизнь, а им все равно.

Получается, чиновники указывают, как мне жить, а мы с мужем не можем принимать решения и планировать свою жизнь. Абсурд!

- Вы говорили, что вас приглашали на заседание «тунеядской» комиссии для рассмотрения вашего дела. Пойдете?

- Нет. Слышала я, как проходят эти комиссии. 18 членов комиссии сидят по периметру кабинета, а посередине стул для «тунеядца». Настоящее судилище! Какой-то 37-ой год.

Каждый человек сам выбирает, как ему поступить. Может кто-то и участвует в таких «мероприятиях», но я решила пойти другим путем. Я не считаю нужным туда идти и отчитываться-объясняться, почему я не работаю и доказывать, что это мое конституционное право.

В Беларуси люди даже не хотят регистрироваться на бирже труда. Нет смысла. Безработный имеет мизерное пособие, а при сегодняшней экономической ситуации найти работу невозможно. Даже если что-то находится, то это горькие копейки и страшные условия труда.

Знаете, это просто за гранью. Все как-то перевернулось с ног на голову: белое стало черным, а черное — белым. До чего же мы докатились?

- В вашем родном Гомеле ЖКХ выкладывает в интернет адреса и фамилии тех, кто задолжает за коммуналку. В эти списки, вероятно, попадут именно те люди, которым начислили повышенную коммуналку. К чему это может привести?

- Создается очень благоприятная почва для злоупотреблений. Человеком, который не платит, могут заинтересоваться люди, которые не в ладу с законом. Мне тут рассказали, что база данных «тунеядцев» абсолютно не защищена. Можно просто набрать фамилию и имя человека и сразу выяснить, работает ли он, чем владеет, где прописан и так далее.

Это вопиющий случай и ЖКХ не делает чести, что оно пошло по такому пути. Неизвестно, что это породит.

- Например, черные риелторы могут заинтересоваться...

- Да, именно об этом я и говорю. Может быть все, что угодно. Видите, в какой ситуации мы оказались... Не защищены ни перед чем. Можно все узнать и воспользоваться информацией далеко не в благих целях.

- В это месяце начали приходить «тунеядские» жировки. Как их восприняли в Гомеле?

- Люди находятся в шоковом состоянии. Во-первых, многие обнаружили, что коммуналка начисляется неведомым образом. Откуда они берут эти цифры? Алгоритм начисления тарифов абсолютно непонятен и непрозрачен. В Барановичах., например, жировку некоторым увеличили аж в 10 раз - дикая цифра. Я заранее знала, что так будет и нужно с этим что-то делать.

Люди возмущены и тарифами, и самим декретом. Власть, к сожалению, не извлекала никакого урока с массовых протестов весной 2017 года против декрета. Теперь будем смотреть, что будет дальше.

На мой взгляд, в регионах реагируют более остро, чем в Минске. Чем меньше город, тем это заметнее. В тех же Барановичах каждый 15 житель назван «тунеядцем» - серьезная цифра. Не думаю, что эти люди довольны.

Официально в Беларуси все хорошо и гладко, а на самом деле бушует скрытая безработица. Реальная жизнь и официальная статистика не стыкуются. В общем, очень сильно люди возмущены. Даже работающие, ведь никто не застрахован от потери работы.

Я хочу обратиться к белоруса и сказать, что не нужно бояться, а нужно решать проблемы.

Мы уперлись уже в такой край, что дальше некуда. Декрет о «тунеядцах» - это проблема всей страны, многих белорусов. Ведь не просто человек получает повышенную жировку, а это сказывается на всей его семье, близких, которые страдают. Сокращается семейный бюджет.

Нельзя молчать! Дайте белорусам жить комфортно на своей земле!

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