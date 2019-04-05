В Бресте началась общественная кампания «Свободу Моисею!» 5.04.2019, 10:29

Фото: b-g.by

Активисты будут добиваться освобождения противника аккумуляторного завода из ИВС.

«Мы начинаем общественную кампанию «Свободу Моисею!» Мы будем добиваться освобождения Моисея Мазько и прекращения этого абсурдного уголовного преследования в отношении него», – сообщил «Брестской Газете» 4 апреля брестский правозащитник Роман Кисляк, представляющий инициативную группу по борьбе с аккумуляторным заводом.

Первый шаг кампании – отправка писем и открыток в ИВС Моисею Мазько. Адрес: 224001, Брест, переулок Брестских Дивизий, 9а, ИВС Ленинского РОВД г. Бреста, Мазько Моисею Степановичу.

Также пользователи соцсетей начали менять свои аватары на аватары с фото активиста и фразой «Свободу Моисею Мазько».

Напомним, 2 апреля в машине, за рулем которой ехал активист, «нашли патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК. С ночи 3 апреля 62-летний мужчина находится в изоляторе Ленинского райотдела милиции.

Сегодня же стало известно, что в Бресте ночью арестовали сына Моисея Мазько.

Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. По последним данным, первую партию продукции на аккумуляторном заводе планировалось выпустить в марте текущего года.