В Бресте ночью арестовали сына Моисея Мазько 5.04.2019, 9:52

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Моисей Мазько

Фото: b-g.by

Дениса Мазько задержали на 72 часа по уголовному делу, которое возбуждено в отношении его отца.

«Вечером 4 апреля на участке для строительства Дениса Мазько в деревне Тельмы был обыск при поддержке ОМОНа и служебной собаки. Ничего не нашли и не изымали по протоколу. Но Дениса пригласили в отдел Следственного комитета, который находится в Московском РОВД, для допроса. За ним поехали родственники. В 1.30 стало известно, что его задерживают на 72 часа по уголовному делу, которое возбуждено в отношении его отца, Моисея Мазько», – утром 5 апреля рассказал «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

По его словам, сейчас родственники поехали в СК выяснять подробности.

Напомним, 3 апреля было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» УК в отношении отца Дениса, противника строительства аккумуляторного завода Моисея Мазько. С ночи 3 апреля 62-летний мужчина находится в изоляторе Ленинского райотдела милиции.

2 апреля в машине, за рулем которой ехал Моисей Мазько, нашли патроны, брикет неустановленного вещества, а также предмет, похожий по внешним признакам на запал взрывного устройства. Позже СК сообщил, что патроны – это боеприпасы к нескольким видам пистолетов, винтовок, карабинов и ружей. Является ли брикет взрывчатым веществом должна определить взрывотехническая экспертиза, которая определит.

Машина, за рулем которой был Моисей Мазько, не его, а служебная, принадлежит женскому монастырю в Брестской крепости, в котором мужчина служит экономом.

Утром и вечером 3 апреля прошли обыски в доме, где живет сын Мазько Денис, и в доме самого Моисея Мазько. Тогда ничего не изымалось.

После задержания Моисея Мазько родственники заявили, что в последние дни за Моисеем велась слежка.

Житель деревни Тельмы Брестского района Моисей Мазько является участником инициативной группы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. По последним данным, первую партию продукции на аккумуляторном заводе планировалось выпустить в марте текущего года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.