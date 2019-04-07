Владимир Некляев - властям: За издевательство над христианскими символами – анафема 4 7.04.2019, 13:34

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Владимир Некляев

Бог дал нам и душу и тело, чтобы мы протестовали не только виртуально, но и физически.

Об этом один из лидеров БНК поэт и политик Владимир Некляев заявил на акции-молебне возле Свято-Духова собора в Минске:

«За издевательство над крестами, иконами и христианскими символами – анафема. Раз мы дожились до такого в нашем белорусском христианском мире, то терпеть такое, по крайней мере мне и моему христианскому сердцу, невозможно.

Можно, конечно, протестовать виртуально, но мне кажется, что Бог дал нам и душу и тело, и это означает, что есть его добрая воля на то, чтобы мы самовыразились в этом протесте и физически.

Я как политик не могу изменить своим принципам, своей совести, своей вере. Поэтому я здесь», - заявил политик.

«Те, кто повалил кресты, нарушили свой же закон, по которому написано, сколько они должны за это сидеть», - добавил он.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат - места захоронения жертв сталинских репрессий.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал выйти в воскресенье на молебен 7 апреля в 12.00 на площадь Свободы возле Минского Свято-Духова Кафедрального (православного) Собора.

Сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец поддержал проведение молебна в воскресенье возле Минского Свято-Духова Кафедрального Собора.