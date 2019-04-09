Мустафа Найем: Я тогда тоже Путин? Вы серьезно? Мустафа Найем

9.04.2019, 21:00

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Мустафа Найем

Народный депутат Украины - о новых бордах Порошенко.

Уважаемые товарищи в администрации президента. Скажите, это уже последняя стадия нарушений или есть еще смысл послать за нарядом скорой психиатрической? Слушайте, если вас там всех взяли в заложники, намекните, мы хоть будем знать.

Если нет, и это все по-настоящему, скажите, вы там совсем сошли с ума? Нет, ну, правда, у вас все хорошо с адекватностью? То есть, Труханов, Кернес, Меведчук, Бойко, Ставицкий, которых вы лично крышевали и крышуете – это герои национально-патриотического движения?

Мне не нравится Владимир Зеленский, он темнит в этом вопросе, и я его не понимаю. Но, если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман – я тоже Путин? Вы серьезно?

А 60% военнослужащих, которые не поддержали вас на фронте – это Путин? Или в стране воюет только Петр Порошенко и уколовы-бирюковы-пашинские? Где были все эти ваши креативные плакаты и билборды, когда убивали патриотов в Одессе? Где вы были, когда все живое на своих телеканалах - по вашей же указке – уничтожали Ахметов и Медведчук? Где, в конце концов, ваше хваленое СБУ, разведка и прочие креативные органы с внятными расследованиями пророссийскости вашего оппонента?

Увольте вы уже наконец всех этих ваших плоских технологов. Они и довели вас до этой ручки. Сейчас они ничем не отличаются от Манафорта и Шувалова, еще в 2004-м поделивших Украину на три сорта. В конце концов, это опасно.

Устали? Проиграли? Не получается? Это не конец жизни. Уйдите в сторону, создавайте коалицию и отстаивайте свои взгляды в оппозиции. Да, не будет возможности столько воровать, не будет у вас столько эфиров и очередей в приемной. Но это нормальная практика, так живет весь цивилизованный мир.

Мустафа Найем, facebook.com