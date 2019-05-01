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На первомайских акциях в России задержали более ста человек

  • 1.05.2019, 17:17

Более половины задержаний пришлось на Санкт-Петербург.

Число задержанных в связи с первомайскими акциями в городах России превысило цифру в сто человек. Как сообщает svoboda.org со ссылкой на правозащитный портал "ОВД-Инфо", более половины задержаний пришлось на Санкт-Петербург, где сотрудники Росгвардии разогнали колонну участников шествия "Свободному Петербургу – свободные выборы!". В отделения полиции города доставили более шестидесяти человек.

В Махачкале, Новгороде и Курске сегодня задержали участников молодёжного шествия Монстрация. Позднее стало известно, что в столице Дагестана также задержана организатор этой акции Раисат Сиражудинова. Мероприятие в Махачкале власти республики не согласовали, сославшись на некую террористическую угрозу.

Задержания на акциях 1 мая также прошли в Петропавловске-Камчатском, Томске, Курске и Сыктывкаре, передаёт "ОВД-Инфо".


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