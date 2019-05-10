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Фотофакт: Жители Могилева разгадывают ребус на торце новостройки

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  • 10.05.2019, 16:30
  • 2,286

Что это?

Жизнь не стоит на месте, и застройщики вместе с ней. Сегодня покупателям квартир недостаточно бетонных стен с дыркой для света, пишет onliner.by.

В новостройке должна быть какая-то загадка, которая объединила бы жильцов в общем стремлении ее разгадать. Пару лет назад по всему Минску были расставлены рекламные билборды со слоганом «Vogue — это загадка». Тогда о жилом комплексе действительно ничего не было известно: ни эскизов, ни планировок. Но сейчас загадка Vogue перестала будоражить умы человечества: обычная высокоплотная «стена» в центре города со своими достоинствами и недостатками. Могилевский УКС пошел дальше и нарисовал на торце готовой новостройки по улице Стасова таблицу 6×4 с числами в некоторых ячейках. Могилевчане не на шутку озадачились.

«Очередная загадка Могилева, новые дома на жд, что значат цифры в сетке?» — задается вопросом Александр Михайлов, подписчик сообщества «Могилев Live» во «ВКонтакте». А другие жители города пытаются на него ответить. Попробуйте отгадать и вы.


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