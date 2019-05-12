Новые правила дорожного движения: многие белорусы недовольны 25 12.05.2019, 8:31

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Наибольшее возмущение вызывает норма, по которой ГАИ сможет останавливать машины для проверки документов.

На правовом форуме Беларуси идет активное обсуждение изменений в Правила дорожного движения. Некоторые предложения Министерства внутренних дел не нашли поддержки у граждан, сообщает gomel.today со ссылкой на naviny.by.

Остановка для проверки документов

Наибольшее возмущение вызывает положение, согласно которому Госавтоинспекции разрешат останавливать автомобили для проверки документов. По действующим правилам водитель должен останавливаться по требованию сотрудника ГАИ, но основания для такого требования в законодательстве конкретно не определены.

В МВД считают, что отсутствие конкретной нормы приводит к конфликтам отдельных граждан с сотрудниками ГАИ. В целях исключения подобных ситуаций правоохранительное ведомство и предложило дополнить этот пункт ПДД словами «в том числе для проверки документов».

Такое нововведение многие пользователи форума расценили как нарушение прав и сравнили с паспортным режимом для всех граждан.

«Действия сотрудника ГАИ в результате остановки им транспортного средства (ТС) всегда и безусловно являются административным задержанием водителя этого ТС, так как сотрудником ГАИ вне зависимости от мотивов, которыми он руководствуется, и условий проводимых спецопераций, осуществляется фактическое кратковременное ограничение свободы водителя ТС, доставление его в место, определенное сотрудником ГАИ, и содержание в данном месте».

«Остановка для проверки документов — это нарушение прав и свобод человека. Более того, это прямо указывает на отношение МВД к обществу и является попыткой наделить себя исключительным правом подозрения к любому гражданину, относя его априори к нарушителю. Желание МВД получить еще больше власти над людьми — очень плохой знак, и безопасность дорожного движения здесь не при делах...»

«Это предложение является прямым нарушением Конституции и равносильно предложению ввести паспортный режим для всех граждан».

«Нельзя идти на поводу у ГАИ, которые хотят останавливать просто так. Причина остановки должна оставаться обоснованной, а не просто проверить документы. Тем более с современными средствами контроля всегда можно заранее установить и найти действительно обоснованную причину остановки. Значит, надо научить сотрудников ГАИ, которые останавливают автомобиль, грамотно отвечать на вопрос о причине остановки, а не просто так проверить документы. Научить их пользоваться компьютером, чтобы они смогли определить, есть ли нарушения у водителя и действительно ли его надо остановить. Сейчас все можно проверить онлайн и даже обычному человеку, не говоря уже о сотрудниках ГАИ, у которых по регистрационному номеру полная информация высвечивается.

Так что «в том числе для проверки документов» — это чисто личная просьба обиженных сотрудников ГАИ, которые не безопасность движения хотят обеспечивать, а стоять просто проверять документы. Не надо давать такую возможность — это не добавит безопасности движению. Это равносильно тому, что каждый милиционер на улице может остановить любого без причины просто, чтобы проверить документы, а если их нет, задержать для выяснения личности лишь потому, что он имеет такое право»

«Правило двух полос»

Еще одно наиболее обсуждаемое предложение касается так называемого «правила двух полос». В МВД считают, что оно поможет разрешить конфликт между водителем и сотрудником ГАИ в ситуации, где нужно определить, обеспечил ли водитель преимущество в движении пешеходу.

По новым правилам преимущество пешеходу считается предоставленным, если расстояние между транспортным средством и пешеходом в точке предполагаемого пересечения их траекторий движения составило не менее двух полос движения (одну полосу и трамвайные пути, одну полосу и разделительную полосу или зону).

У пользователей форума возникло много вопросом к «правилу двух полос». Многие предлагают не вносить его в ПДД, а руководствоваться действующим понятием «уступить дорогу».

«Не всегда нахождение пешехода перед пешеходным переходом означает, что тот собрался переходить дорогу. Да и две полосы, разделяющие авто и пешехода, не всегда есть. Да и не определить, две или уже полторы полосы. На данный момент есть четкое определение понятия „уступить дорогу“. Им и надо руководствоваться».

«Не согласен с правилом двух полос. Считаю, что данное правило будет содействовать замедлению дорожного движения и образованию заторов и автомобильных пробок на дорогах. Предлагаю поэтому не вводить данное изменение».

Велосипедисты на пешеходном переходе

Недовольны белорусы также положением, согласно которому при соблюдении определенных условий велосипедистам разрешат не спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходным переходам.

Сейчас, как отмечают в МВД, большинство велосипедистов так и поступают. Получается, что определенные правила достаточно массово игнорируется, а обеспечить контроль за их выполнением ГАИ объективно не может. Это, как считают в МВД, порождает чувство правового нигилизма, что неприемлемо.

В таких условиях правоохранительное ведомство считает целесообразным разрешить движение через проезжую часть дороги на велосипеде, но при подъезде к пешеходному переходу велосипедист должен заблаговременно снизить скорость и пересекать его со скоростью пешехода (3-7 км/ч).

Обязанность спешиваться предлагают оставить только при пересечении проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

«На мой взгляд, эту редакцию нужно исключить и обязать велосипедистов спешиваться в любом случае, так как дорога — повышенный источник опасности, соответственно, дорогу пересекать необходимо пешком! Законодатели, вы же сами ездите за рулем и прекрасно знаете, как велосипедисты вылетают, нарушая ПДД».

«А вот разрешение велосипедистам не спешиваться при пересечении регулируемого пешеходного перехода приведет, сугубо мое мнение, к увеличению дорожных происшествий. Ведь заставить «хрустиков» ехать со скоростью пешехода — это то же самое, что заставить ребенка не смотреть мультики. Это не реально!»

«Пользователи в погонах»

После шквала критики в адрес законопроекта на форуме появилось много одобрительных комментариев. Некоторые из них выглядят аргументированными. К примеру, пользователи форума считают, что остановка автомобилей для проверки документов позволит выявлять пьяных за рулем.

«Я поддерживаю идею внесения нормы, по которой гаишник вправе останавливать авто для проверки документов. Во-первых, здравый смысл говорит о том, что ГАИ вправе и должна проверять у водителей документы, ведь отсутствие документов — это административное нарушение. Соответственно, останавливая авто для проверки документов, ГАИ обеспечивает законность и безопасность на дорогах».

«Полностью поддерживаю данные изменения! Остановка с целью проверки документов будет только положительно влиять на безопасность на дорогах. Особенно поможет выявлять тех, кто позволяет себе садиться за руль в состоянии опьянения и тем самым подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих людей, и что самое страшное — наших детей, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения!»

«Проверка документов, если все хорошо, занимает 30 секунд. Останавливают в худшем случае 1-2 раза в год. Поэтому возмущаются или недобросовестные водители, у которых чего-то не хватает, или провокаторы, которым лишь бы повозмущаться».

Есть на форуме также немало комментариев, состоящих из пары общих слов поддержки. Как правило, их пишут новички, которые ранее не участвовали в обсуждениях.

«Очень важные изменения, поддерживаю в полном объеме!!!»

«Согласен на все 100%».

«Отличные изменения!!!! Давно следовало их ввести!»

«Согласен! Это заставит водителей быть порядочнее. А сотрудникам ГАИ проще и увереннее нести службу».

Более опытные пользователи форума заподозрили, что к дискуссии подключили сотрудников милиции.

«В очередной раз убеждаюсь, что в нашей стране проводить всякого рода обсуждения бессмысленно. Судя по последним комментариям, пишут одни тролли (возможно, сотрудники МВД), которые нахваливают изменения».

«Погоны этих комментаторов (да и множества таких же безаргументированных и прямых комментов) видны самым невооруженным взглядом».

«Судя по тому, сколько положительных отзывов, состоящих из 3-5 слов (без аргументации), силовики накручивают голоса. Проект указа сделан бездарно. Много нестыковок. Направлен на увеличение количества штрафов»

Обсуждение законопроекта продлится до 15 мая.