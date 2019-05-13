В 7-м туре чемпионата Беларуси зафиксирован рекорд посещаемости сезона

В 7-м туре чемпионата Беларуси зафиксирован рекорд посещаемости сезона3
- 13.05.2019, 8:48
В среднем на игре было боле 3,5 тысяч зрителей.
В воскресенье, 12 мая, завершился 7-й тур чемпионата страны. Матчи согласно протоколам посетили 28212 зрителей. Средняя посещаемость игр — 3527 болельщика. Данная цифра является рекордом сезона-2019, сообщает pressball.by.
СЛАВИЯ — МИНСК — 4:3
МОЗЫРЬ. 10 мая. Стадион "Юность". 17.30. 2950 зрителей.
ИСЛОЧЬ — ЭНЕРГЕТИК-БГУ — 2:1
МИНСК. 11 мая. Стадион ФК "Минск". 15.00. 750 зрителей.
ДНЯПРО — НЕМАН — 0:3
МОГИЛЕВ. 11 мая. Стадион "Спартак". 3100 зрителей.
ДИНАМО Бр — ГОРОДЕЯ — 4:0
БРЕСТ. 11 мая. ОСК "Брестский". 19.00. 8269 зрителей.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — СЛУЦК — 1:0
ЖОДИНО. 11 мая. Стадион "Торпедо". 20.45. 980 зрителей.
ДИНАМО Мн — ГОМЕЛЬ — 3:1
МИНСК. 12 мая. Стадион "Трактор". 15.30. 2900 зрителей.
ВИТЕБСК — ШАХТЕР — 1:0
ВИТЕБСК. 12 мая. ЦСК. 17.30. 3480 зрителей.
БАТЭ — ТОРПЕДО Мн — 1:0
БОРИСОВ. 12 мая. "Борисов-Арена". 19.30. 5783 зрителя.