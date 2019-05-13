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В 7-м туре чемпионата Беларуси зафиксирован рекорд посещаемости сезона

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  • 13.05.2019, 8:48
Иллюстрационное фото

В среднем на игре было боле 3,5 тысяч зрителей.

В воскресенье, 12 мая, завершился 7-й тур чемпионата страны. Матчи согласно протоколам посетили 28212 зрителей. Средняя посещаемость игр — 3527 болельщика. Данная цифра является рекордом сезона-2019, сообщает pressball.by.

СЛАВИЯ — МИНСК — 4:3

МОЗЫРЬ. 10 мая. Стадион "Юность". 17.30. 2950 зрителей.

ИСЛОЧЬ — ЭНЕРГЕТИК-БГУ — 2:1

МИНСК. 11 мая. Стадион ФК "Минск". 15.00. 750 зрителей.

ДНЯПРО — НЕМАН — 0:3

МОГИЛЕВ. 11 мая. Стадион "Спартак". 3100 зрителей.

ДИНАМО Бр — ГОРОДЕЯ — 4:0

БРЕСТ. 11 мая. ОСК "Брестский". 19.00. 8269 зрителей.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — СЛУЦК — 1:0

ЖОДИНО. 11 мая. Стадион "Торпедо". 20.45. 980 зрителей.

ДИНАМО Мн — ГОМЕЛЬ — 3:1

МИНСК. 12 мая. Стадион "Трактор". 15.30. 2900 зрителей.

ВИТЕБСК — ШАХТЕР — 1:0

ВИТЕБСК. 12 мая. ЦСК. 17.30. 3480 зрителей.

БАТЭ — ТОРПЕДО Мн — 1:0

БОРИСОВ. 12 мая. "Борисов-Арена". 19.30. 5783 зрителя.

Фото: vk.com/dynamobrest

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