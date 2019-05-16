Королева симфоник-металла Тарья Турунен спела по-белорусски 3 16.05.2019, 15:24

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Аккомпанировали финской певице на аутентичных белорусских гуслях.

Королева симфоник-металла и звезда мировой рок-сцены, финская певица Тарья Турунен в ходе поездки из национального аэропорта "Минск" в столицу, где 14 мая у нее состоялся долгожданный сольный концерт, рассказала о жизни, творчестве и футболе и приняла участие в челленже на исполнение "Купалінкі", сообщает "Интерфакс".

Тарья Турунен могла бы стать звездой мировой оперной сцены, но предпочла сиять на другом небосклоне – и уже почти 15 лет успешно развивает сольную карьеру, успев до этого снискать мировую популярность в качестве солистки культовой симфо-металл-группы Nightwish. Именно ее уникальному академическому голосу с диапазоном в три октавы группа была обязана своим взлетом к вершинам популярности – и именно этот голос белорусские поклонники певицы смогут услышать вновь: впервые после пятилетнего перерыва королева рок-сцены дала концерт в Минске. Состоялся он 14 мая на сцене Prime Hall.

В роли личного водителя финской звезды выступил ведущий второго выпуска шоу "Мини-чат" Егор Данченко, он доставил ее из аэропорта в Минск на новом стильном автомобиле MINI Countryman. По дороге Тарья делилась своими впечатлениями от прежних визитов в белорусскую столицу ("Для такой сельской девчонки, как я, Минск показался мне городом, в котором все по-настоящему большое!"), делилась курьезными случаями из своей карьеры (например, вспомнила, как однажды пела в перевернутый вверх ногами микрофон) и призналась, что поставила бы 50 евро на "Ливерпуль" в нынешней Лиге Чемпионов.

Главным сюрпризом поездки для Тарьи Турунен стало продолжение челленджа, старт которому дали первые участники шоу "Мини-чат" — британские пост-хардкор-рокеры Enter Shikari. Они попробовали исполнить знаменитую белорусскую песню "Купалінка", и теперь это же испытание было предложено Тарье. Спойлер: металл-дива справилась с задачей блестяще! А помогал ей в этом участник белорусской фолк-группы "Стары Ольса" Алесь Чумаков, который аккомпанировал певице на аутентичных белорусских гуслях. Кстати, Тарья узнала инструмент с первого взгляда: в Финляндии он называется kantele.