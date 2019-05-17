Минские частные предприятия возмутило письмо из исполкома 17.05.2019, 17:23

«Частники» получили грозное письмо от чиновников, в котором сумма штрафа увеличена в 10 раз.

Большинство чиновников общается с белорусами с позиции силы (а не слуг народа) и в приказном тоне. Чего только стоила пресловутая зимняя SMS от Мингорисполкома «Убедительно просим убрать снег у машино-мест и во дворах», пишет onliner.by.

Ни о каких «просим», «будем благодарны», «искренне надеемся» в посланиях сверху, обращенных к горожанам или организациям, и речи не идет. Формулировкой очередной «указивки» возмутились частные предприятия Первомайского района.

На днях «частники» получили официальное письмо за подписью первого заместителя главы администрации Д. Т. Шашка, в котором им поручают выполнить вроде бы благое дело — посадить цветы перед входом в их организации. Казалось бы, что такого, город будет только краше. Но вслед за этим следует абзац, который полностью перечеркивает лирический настрой.

«Настоящее предписание подлежит обязательному выполнению. В случае неисполнения предписания в отношении вас будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях „Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им своих служебных полномочий“, что влечет наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин».

— Ощущение, что письмо направляют каким-то преступникам, которых надо сначала в ультимативной форме обязать, а потом еще и напугать неподъемными штрафами. Неужели нельзя отправлять письма с «человеческим лицом»? — возмущен один из представителей организации, получившей такое послание.

Получить штраф от 510 до 1275 рублей за цветы — это, конечно, мощно. Но важен еще и такой момент: если самостоятельно прочитать ст. 23.4 КоАП, то можно узнать, что санкции за нее несколько иные — от двух до 50 базовых величин или административный арест. Где 2, а где 20? Где 51 рубль, а где 510?! К тому же озеленение, которое действительно предусмотрено законом, не значит «оцветочивание».

Адвокат Сергей Зикрацкий так комментирует суровое письмо:

— Правила благоустройства и содержания города Минска, утвержденные решением Мингорсовета №252 от 16.11.2016, предусматривают право районных администраций закреплять за юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, территории города Минска для содержания и благоустройства.

Мероприятия, которые относятся к благоустройству, отражены в п. 4 данных Правил и включают в том числе озеленение территории.

Поэтому если за организацией, указанной в письме, на самом деле была закреплена территория для благоустройства, эта организация должна сделать озеленение.

Садить цветы перед входом в организацию или сделать озеленение иным способом — руководство организации вправе решить самостоятельно. Но если озеленение не будет сделано, то руководитель организации на самом деле может быть привлечен к ответственности по ст. 23.4 КоАП РБ.