«Скорая» не могла подъехать из-за стройки второго «золотого» туалета 7 18.05.2019, 8:31

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В Гомельском парке на скамейке умер мужчина.

Трагическое происшествие случилось в четверг в гомельском парке.

Как сообщили gomel.today очевидцы, мужчина средних лет гулял с собакой. Внезапно человеку стало плохо, он сначала присел, а потом и прилег на лавочку возле памятника гомельским ополченцам. Тут идет строительство второго «золотого туалета» у Киевского спуска, и рядом работало несколько десятков человек.

Однако на лежащего на лавочке человека первоначально никто не обратил внимания. Только спустя некоторое время проходившие мимо вызвали «скорую помощь». Из-за строительных работ проехать непосредственно к лежащему человеку машина медиков не смогла, врачи подошли пешком. Предположительно, к этому времени мужчина был уже мертв.

Оставшаяся без хозяина собака бегала вокруг. Несколько случайных прохожих подошли к месту происшествия со стороны собора. «Что, уже отпевать пришли?» — неудачно пошутил один из строителей.

Неизвестно, можно ли было успеть помочь человеку в данном случае. Но внимательное и участливое отношение людей друг к другу зачастую способно предотвратить необратимые последствия.