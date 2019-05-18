Брестчане добились прекращения работы аккумуляторного завода «втихаря» по ночам 3 18.05.2019, 16:19

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Фото: DW

Активисты добились еще одной победы.

Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" под Брестом прекратил работать по ночам. Информация об этом появилась в группе "Брест против свинца" Вконтакте, передает Еврорадио.

"Наконец-то! После жалоб во всевозможные инстанции "АйПауэр" перестал незаконно работать "втихаря" по ночам. Вторые сутки тьма и тишина возле завода", — написано на странице группы.

На шум и дым из труб официально ещё не открывшегося предприятия местные жители жалуются с конца апреля. С 3 мая рядом с заводом активисты организовали вахту: дежурные следят за тем, какие работы ведутся, какие машины заезжают и выезжают с территории предприятия. Некоторые активисты убеждены: несмотря на то что объект ещё не сдан в эксплуатацию, его продукция уже поступает в продажу.

Журналисты разбирались, что происходит на злополучном аккумуляторном заводе.

“Понятно, что идёт производственный процесс”

Инженер Дмитрий Бекалюк не называет себя активистом, а говорит, что просто переживает за здоровье своих детей:

"Во время вахты мы фиксируем запуск вентиляционных установок и котлов. Они начинают работать в 8:30 и заканчивают в 19:00. После трёх-четырёх часов непрерывной работы вызываем сотрудников МВД для фиксации факта, что пусконаладочных работ нет, а идёт непрерывная работа. При запуске наладок запрещено, чтобы оборудование завода работало постоянно. Можно запустить его на полдня, но, когда ежедневно оно запускается и отключается в одно и то же время, понятно, что идёт производственный процесс. На предприятии работает от 70 до 90 рабочих".

Дмитрий рассказывает, что в ночное время из труб завода идёт дым, чувствуется резкий запах. Он возмущён, что, несмотря на неоднократные жалобы, местные власти закрывают глаза на проблему.

"Все ждут запуска завода, типа потом будем контролировать, — говорит он. — Но уже сейчас идёт нарушение законодательства, и сейчас надо пресекать загрязнение окружающей среды. Рядом поля, коровы пасутся, стоят дома, где живут люди. Завод бесконтрольно делает то, что хочет. Пример тому — партия аккумуляторных батарей, которая поехала в Пинск. Якобы Пинск передавал их сюда на тестирование системы аспирации. Это не выдерживает никакой критики, потому что система аспирации должна испытываться на полную мощность".

Дмитрий говорит, что делом занялась прокуратура. Он убеждён, что разобраться, работает завод или нет, просто: в цехах есть камеры видеонаблюдения, мол, почему бы не посмотреть записи?

"На мои обращения в МВД, прокуратуру, КГБ, Госконтроль приходят ответы, что они направлены в Минприроды и там разбираются по компетенции. Вчера наконец-то на крыше здания появились люди с меряющими устройствами. Скорее всего, измеряли уровень выбросов. Правда, замеры делаются тогда, когда завод практически не работает. Шумов нет. На время замеров предприятие замерло".