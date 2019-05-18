Что настораживает в разоблачающем заявлении Румаса в Светлогорске Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

18.05.2019, 17:15

Моментов несколько.

В пятницу премьер-министр Сергей Румас сделал любопытное заявление в Светлогорске во время инспекции целлюлозно-картонного комбината.

По словам главы правительства, в отсутствие китайского генподрядчика белорусской стороне приходится своими силами вводить предприятие в эксплуатацию. При этом, делается это «не совсем в соответствии с инструкциями, которые предусматривают ввод именно генподрядчиком», из-за чего и «случаются такие неприятные инциденты, как случай с частичным обрушением кровли».

Что настораживает в этих словах премьер-министра? Моментов несколько. Во-первых, Сергей Румас во всеуслышание заявил, что в Светлогорске вводится крупный промышленный объект фактически с нарушением инструкций, из-за чего уже случился инцидент. Инцидент, который администрация завода, судя по всему, пыталась скрыть.

Но этот факт не смущает премьер-министра: по его словам, «предприятие устойчиво работает на 60% от производственной мощности, коллектив уже получил необходимый опыт».

— Задача, которая поставлена главой государства о вводе в эксплуатацию этого завода в IV квартале, безусловно, будет выполнена, — отрапортовал в Светлогорске Румас.

Напомним, речь идет о предприятии, скандал вокруг которого длится с 2012 года. Жители Светлогорска и окрестных деревень выступили против его строительства еще до начала работ, но власти остались при своем.

После пробного пуска жители деревни Якимова Слобода стали жаловаться на отвратительный запах, от которого тошнит, першит в горле и вообще, «невозможно ни дышать, ни жить».

Второй момент: Светлогорский ЦКК — не единственное предприятие, созданное с привлечением иностранных инвестиций, и, соответственно, находящееся у властей на особом счету. И при этом вызывающее протесты в обществе. Вспомним о Бресте, где местные жители второй год протестуют против запуска аккумуляторного завода. И БелАЭС — запуск которой намечен на конец 2019 года. Вы еще не забыли о реакторах, которые роняли, не успев установить на станции?

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»