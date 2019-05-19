Эрдоган шантажирует Путина Денис Лавникевич, «Деловая столица»

19.05.2019, 11:33

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Как Турция становится газовой королевой Юга.

Всего полгода назад Россия рассматривала Турцию как территорию, очень удобную для поставок своего газа для всего юга Европы. А теперь в Москве сокрушаются, что российский газ не будет играть ведущую роль в турецких трубах.

Российские надежды на турецкую трубу

14 мая заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин заявил на пресс-конференции, что российский газовый монополист планирует начать поставки по газопроводу "Турецкий поток" в последней декаде декабря 2019 г. По его словам, "Газпром" рассчитывает, что строительство первой нитки газопровода будет завершено в ноябре, после чего начнутся пуско-наладочные работы.

Напомним, что "Турецкий поток" - маршрут газопровода из России в Турцию по дну Черного моря. Первая его нитка мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год рассчитана на турецкий рынок, вторая - аналогичной мощности - на поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Вторая очередь маршрута пока находится на стадии согласования с европейскими странами, через территорию которых будет проложена. Пока же газ из России в Турцию поступает транзитом через Украину и по "Голубому потоку".

"Турецкий поток" - это логическое развитие первого трансчерноморского газопровода, "Голубого потока". Его Путин и Эрдоган запустили 13 лет назад. Сегодня по этой трубе идет более половины всех поставок российского газа на турецкий рынок.

И вот теперь большая часть газопровода "Турецкий поток" уже готова: сухопутная часть с российской стороны и морская - на 100%, турецкая часть - на 73,5%. Еще 19 ноября прошлого года Владимир Путин и Реджеп Эрдоган запускали сварку завершающего стыка морской части газопровода. А 19 марта в Турции был сварен завершающий стык, который соединил морскую и прибрежную секции "Турецкого потока".

Прокладка наземной турецкой части началась в конце 2018 г., но идет не очень быстрыми темпами. Кроме того, все еще не завершено строительство приемного терминала на черноморском побережье Турции. А без него все планы запустить голубое топливо по "Турецкому потоку" под бой курантов испаряются, как дым.

Независимые наблюдатели даже полагают, что Турция сознательно притормаживает процесс, тем самым шантажируя РФ и стараясь получить более выгодные для себя (т.е. менее выгодные для "Газпрома") цены на газ.

В самом деле, Анкара и Москва до сих пор не договорились о цене на энергоноситель. Более чем полгода переговоров не дали результата: стороны до сих пор не могут договориться по этому главному вопросу. Не удалось решить его даже на личной встрече глав государств: в начале апреля турецкий лидер прилетал в Москву на встречу с Путиным.

Российский президент тогда публично утверждал, что цены на энергоносители, поставляемые на экспорт, формируются рыночным способом. "Таковы цены на рынке, они не назначаются "Газпромом" в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения", - пояснил тогда кремлевский сиделец. И на всякий случай добавил, что, дескать, у Турции много контрактов по поставкам газа, но далеко не все ее контрагенты выполняют свои контрактные обязательства. А Россия, мол, стабильно выполняет.

Но договориться не получается до сих пор, из-за чего проект все быстрее теряет привлекательность для "Газпрома".

Газ не для вас

И в прошлом году, и в начале нынешнего российские СМИ много и радостно писали, что с введением в строй "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" транзит газа по территории Украины с 1 января 2020 г. если и не прекратится полностью, то будет сведен к минимуму - исключительно для поддержания трубы в рабочем состоянии. Что фактически сделает украинскую ГТС бесполезным куском железа, а экономика Украины потеряет примерно 4% ВВП.

Однако теперь вытанцовывается совсем иная ситуация: кажется, россияне просто недооценили хитрость "турецких товарищей", которые, принимая с радостью у себя российскую газовую ветку, превратили свою страну в настоящий газовый хаб у южных границ Европы. Хаб, в котором российский газ не будет играть главной роли.

Для российского поставщика большая проблема в том, что Турция уже второй год подряд снижает потребление российского топлива. Вместо этого она предпочитает закупать СПГ и газ у Ирана и Азербайджана. Анкару понять можно - там не хотят складывать все яйца в одну корзину, особенно имея дело с таким нестабильным и непредсказуемым партнером, как РФ.

Действительно, чисто в силу своего географического положения "у южных ворот Европы", Турция имеет доступ к самым разным поставщикам природного газа, которые порой яростно конкурируют друг с другом. А значит, эта крупнейшая страна региона получила возможность стать еще и важнейшим топливным хабом Европы, который может диктовать свою волю не только потребителям, но и поставщикам.

В 2018 году через территорию Турции был запущен Трансанатолийский газопровод TANAP мощностью 16 млрд куб. м газа в год с каспийского месторождения Шах-Дениз через Азербайджан и Грузию и далее к границам Греции и Болгарии. Также Анкара закупает газ у Ирана, приценивается к другим источникам в Центральной Азии. Попутно, отлично осознавая современные тренды, Турция закупает у разных поставщиков сжиженный природный газ (СПГ). В основном это СПГ из Катара и США, в меньшей степени - из других стран. В прошлом году закупки Турцией СПГ выросли на 13,2%. Одновременно закупки российского трубопроводного газа снизились более чем на 17%.Тенденция продолжается и в этом году, при этом цифры роста импорта СПГ и падения закупок российского газа - еще выше.

В результате всего за пару лет Турция стала крайне высококонкурентным рынком сбыта газа. К тому же в Анкаре умело манипулируют поставками СПГ, так как они не привязаны к трубопроводам. А благодаря теплой зиме и спаду на азиатских рынках цены на сжиженный газ в Европе упали до рекордно низких уровней. Из-за этого, собственно, и снижаются объемы закупок Турцией российского трубопроводного газа.

Сжиженный газ на данный момент времени в Европе дешевле газа "Газпрома", чем и пользуется Турция для снижения финансового бремени на импорт энергоносителей. По данным международной группы импортеров СПГ ассоциации GIIGNL, в прошлом году Турция закупила порядка 8,3 млн т СПГ (с учетом коэффициента пересчета это 18,6 млрд куб. м), став вторым по величине импортером сжиженного газа в европейском регионе.

Когда в прошлом году россияне рассуждали о предстоящих выгодах "Газпрома" от эксплуатации "Турецкого потока" вместо украинской ГТС, они прозевали важную тенденцию: Турция в 2018 г. снизила закупку российского газа с 29 до 24 млрд куб. м в год (на 17,24%). И это стало самым низким показателем с 2012 года. Причем рассчитывать на скорый рост не приходится: импорт газа не только в Турции, но и в Европе снижается из-за ухудшения привлекательности использования газа в электрогенерации, а также снижения потребления в коммунально-бытовом секторе.

Итак, Турция оказалась в уникально выгодном положении: ее собственные потребности в газе сокращаются, а пул поставщиков - растет. Причем россияне уже проложили свою трубу, и теперь никуда не денутся - отказаться от эксплуатации уже построенного газопровода "Газпром" не сможет, будет, скрипя зубами, поставлять газ по бросовым ценам. Именно по бросовым: мы видим, что Анкара становится все менее сговорчивой в вопросе цены поставок по "Турецкому потоку".

Но еще более важно то, что Москва неожиданно попала в зависимость от турецких партнеров в плане транзита газа в Европу. Турция решила не оставаться просто страной-транзитером, а превратиться в газовый хаб, то есть стать самостоятельным игроком на рынке.

Роль Украины - наблюдать и искать выгоду

В 2017 г. глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев предрекал, что запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину ежегодных доходов в размере $0,5 млрд. Но теперь понятно, что далеко не все так однозначно. "Турецкий поток" быстро теряет привлекательность для РФ, а с "Северным потоком - 2" у "Газпрома" не прекращаются проблемы: США готовят новый пакет санкций против участников строительства трубопровода. Так что украинская ГТС вполне может и после 1 января 2020 г. продолжить жить и здравствовать в роли транзитной.

Тут можно еще раз вспомнить про идущий через Турцию TANAP. Год назад на торжественной церемонии запуска этого газопровода Петр Порошенко подтвердил, что Украина готова покупать идущий через TANAP азербайджанский газ. "Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать из TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа, - сказал он. - Мы рассчитываем на поддержку Турцией и Азербайджаном дополнительных поставок энергоресурсов в Украину по альтернативным маршрутам. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а и во весь регион, связанный с украинской газотранспортной системой".

Денис Лавникевич, «Деловая столица»