«Заславский замок» продали за более чем за $500 тысяч 19.05.2019, 12:30

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ФОто: tut.by

Что там будет теперь?

Гостиничный комплекс «Заславский замок», который начали возводить еще в 90-е, сегодня был продан с аукциона за более чем один миллион белорусских рублей. Покупателем стала компания ООО «ЛюксНСК».

Изначально комплекс пытались продать за 3,5 миллиона долларов, потом — за миллион. Но желающих не нашлось. В итоге сейчас «Заславский замок» и другие сооружения на участке выставили на аукцион с начальной ценой всего в одну базовую — 25,5 рубля. Земля предоставляется в аренду на 30 лет без платы за право заключения договора аренды.

Фото: TUT.BY

На недостроенный комплекс реально претендовали четыре участника аукциона. Торги остановились на отметке 1 046 106 рублей. Именно столько предложил представитель компании «ЛюксНСК». После аукциона он сообщил журналисту tut.by, что приобретенный «Заславский замок» будет использоваться как гостиничный комплекс.

Фото: TUT.BY

Победитель аукциона будет обязан заключить с Миноблисполкомом инвестиционный договор в редакции, предложенной Миноблисполкомом. Завершить строительство нужно будет до конца 2024 года. Кроме того, победитель должен будет возместить области затраты на проведение несостоявшихся аукционов, формирование земельного участка и оценку имущества.

Фото: TUT.BY

История замка-мотеля началась в 1991-м. Кооперативу «Рагнеда» на берегу Заславского водохранилища, между деревней Гонолес и городом Заславлем, рядом с оживленной автотрассой на Молодечно был выделен земельный участок в 13 гектаров. Строительство начали в 92-м, чуть позже концепция трансформировалась: кооператоры замахнулись на строительство многофункционального гостинично-развлекательного комплекса с рестораном и казино.

Помимо здания замка, тут есть и другие постройки, которые находятся в разном состоянии. В ходе строительства названия компаний, которым принадлежал комплекс, постоянно менялись, но объект так и не закончили. А в 2016 году участок со зданиями изъяли. На тот момент это был комплекс, состоящий из мотеля «Рагнеда», девяти коттеджей и даже подземелья с системой туннелей.