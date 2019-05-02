Зурабишвили: Российская оккупация не сломила волю Грузии к вступлению в ЕС и НАТО 1 2.05.2019, 21:28

Саломе Зурабишвили

Фото: AP

Президент Грузии выразила оптимизм по поводу трансатлантического будущего ее страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что десятилетняя российская военная оккупация Южной Осетии и Абхазии не смогла сломить волю ее страны к сохранению суверенитета и вступлению в ЕС и НАТО, передает «Голос Америки».

«Несмотря на оккупированные территории и ... постоянное, каждодневное давление с захватом заложников, с гуманитарным давлением на население с обеих сторон линии оккупации, это не стало победой для России, потому что Грузия продолжает проводить свою линию и по-прежнему твердо намерена вступить в ЕС и НАТО», – сказала она в интервью грузинской службе «Голоса Америки» в Тбилиси.

«Думаю, в этом и состояла конечная цель России – повлиять на решимость Грузии», – сказала она, добавив, что по этой причине «это стало победой Грузии, а не России».

По ее словам, Россия «никогда не будет иметь права вето» в отношении трансатлантического вектора Грузии.

Зурабишвили считает, что возросшая активность ВМС США в Черном море, которое играет роль морских ворот для торговли и обеспечивает доступ к природным ресурсам Азии в обход России, не только отражает стратегический интерес США к региону, но и дает Тбилиси возможность для углубления отношений с Вашингтоном.

«Думаю, Черное море становится все более важным в стратегическом плане для США», – заявила она «Голосу Америки».

Вместе с Румынией и Болгарией, партнерами НАТО на западном фланге этого морского региона, Грузия является важным стратегическим партнером на восточном побережье, и, как сказала Зурабишвили, в Тбилиси «готовы к тому, чтобы Черное море стало более важным связующим звеном с США».

В дополнение к налаженному военному сотрудничеству США и Грузии бывший министр обороны США Джим Мэттис в октябре дал высокую оценку военной реформе Грузии и ее вкладу в миссию НАТО в Афганистане «Решительная поддержка».

В операциях в Афганистане задействованы 870 грузинских военнослужащих – в пересчете на душу населения это самый высокий показатель среди стран-участниц миссии.

Зурабишвили отметила, что она хотела бы стать свидетелем расширения сотрудничества в сфере кибербезопасности как с США, так и с НАТО.

Однако, отвечая на вопрос, готова ли она разместить американскую военную базу на грузинской территории, Зурабишвили усомнилась в целесообразности такого шага.

«Не думаю, что это будет рекомендовано, – сказала она. – Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию как со стороны России, так и со стороны... террористических движений, которые очень активны в этом регионе».