Бристольский университет открыл курс счастья

Бристольский университет открыл курс счастья2
- 20.05.2019, 11:58
В числе домашних заданий — больше спать и медитировать.
Бристольский университет (Великобритания) предложил студентам курс счастья, который длится 12 недель и засчитывается как предмет по выбору. Об этом пишет журнал «Нож» со ссылкой на Independent.
Курс начнется в следующем учебном году, записаться на него могут студенты всех факультетов — это принесет им 20 учебных баллов из 120 необходимых за год.
В числе домашних заданий — больше спать и медитировать.
Уроки счастья будет давать профессор психологии Брюс Худ, который специализируется на исследовании мышления человека. В прошлом году он запустил пробный курс, который не фиксировался в зачетке — его занятия посетили 400 студентов.
Курс счастья и психического здоровья ввели из-за печальной статистики: за последние три года 12 студентов Бристольского университета покончили с собой.