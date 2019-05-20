Бристольский университет открыл курс счастья 2 20.05.2019, 11:58

В числе домашних заданий — больше спать и медитировать.

Бристольский университет (Великобритания) предложил студентам курс счастья, который длится 12 недель и засчитывается как предмет по выбору. Об этом пишет журнал «Нож» со ссылкой на Independent.

Курс начнется в следующем учебном году, записаться на него могут студенты всех факультетов — это принесет им 20 учебных баллов из 120 необходимых за год.

В числе домашних заданий — больше спать и медитировать.

Уроки счастья будет давать профессор психологии Брюс Худ, который специализируется на исследовании мышления человека. В прошлом году он запустил пробный курс, который не фиксировался в зачетке — его занятия посетили 400 студентов.

Курс счастья и психического здоровья ввели из-за печальной статистики: за последние три года 12 студентов Бристольского университета покончили с собой.