«Декрет о «тунеядцах» затрагивает практически каждую семью» 20.05.2019, 13:00

С какими проблемами обращаются в юрслужбу профсоюза РЭП?

Правовые инспекторы и волонтеры РЭП подвели итоги работы юридической службы в первом квартале 2019 года. Активисты также обсудили проведение информационных компаний и перспективу создания рабочей группы для выработки алгоритмов действий и внесения предложений об изменении законодательства, пишет praca-by.info.

Правовой инспектор РЭП в Минске и Минской области Юрий Беляков:

— Количество споров, урегулированных в досудебном порядке в моей практике растет. Я считаю, что это очень важный и зачастую самый лучший вариант разрешения конфликта между работником и нанимателем. У нас есть прецеденты как заключения мировых соглашений в суде, так и ситуации, когда работает имидж профсоюза и работодатель, понимая неправомерность своих действий, признаёт законные права работника.

Мы видим, как наниматели продолжают активно пользоваться неграмотностью работников. К сожалению, люди зачастую просто не читают, что они подписывают.

«Многие из обратившихся хотят расторгнуть контракт и уехать из страны»

Активист профсоюза РЭП, юрист Геннадий Воронов:

— Условия труда и оплаты на многих предприятиях значительно ухудшились за последний год. И многие люди в изменившихся условиях труда не готовы продолжать работать. Это касается как обычных работников, так и руководящего звена.

Многие из обратившихся членов профсоюза хотят расторгнуть контракт и уехать из страны. Но контрактная форма найма не позволяет это сделать цивилизованно. Очень часто наниматели не желая выплачивать значительные суммы готовы на любых условиях избавиться от работника и отпустить его. В результате работник добивается своего и возникает возможность расторгнуть контракт.

При наличии благоприятного экономического и политического климата в стране, контрактная система не была бы инструментом давления, а наоборот гарантировала бы работнику достойную зарплату и условия труда.

Правовой инспектор РЭП в Гомеле и Гомельской области Леонид Судаленко:

— Поскольку с начала 2019 года начал работать обновленный декрет «о тунеядцах» и люди получили первые «жировки» с повышенными тарифами, значительная часть нашей работы в Гомеле была посвящена именно этому вопросу.

Декрет затрагивает практически каждую семью. Вместо того, чтобы создавать рабочие места с достойной зарплатой, люди работают за еду. Но я хочу напомнить, что те, кто включен в базу «тунеядцев» должны будут уже этой осенью уплачивать и газ по повышенному тарифу. Получается, что оплата повысится в несколько раз.

С начала года к нам в гомельский офис РЭП обратилось 6 человек по вопросу исключения из списков «незанятых в экономике». Мы накапливаем кейсы и работаем над стратегической целью — отменой декрета. Нам удаётся освобождать людей от уплаты повышенных тарифов для тех, кто попал в базу. Я бы отметил, что очень важной в таких резонансных делах становится информационная поддержка.

«Работники и наниматели имеют неравные права»

Активист профсоюза РЭП, юрист Александр Хамратов:

- Привлечение работников к материальной ответственности — одна из актуальных проблем, с которой обращаются в РЭП. Если работник не подпишет договор о матответственности его просто не возьмут на вакансию. Это развязывает руки недобросовестным нанимателям и одновременно сковывает и держит в страхе работника.

К сожалению, презумпция невиновности не работает на практике в Беларуси, в том числе и в трудовом праве. Работник должен доказывать свою невиновность, вместо того, чтобы компетентные органы занимались своими прямыми обязанностями — искали доказательства и на основании их уже могли выдвинуть обвинения.

Работники и наниматели имеют неравные права. Законодатель например предусмотрел сроки исковой давности для обращения в суд по фактам нарушения трудовых прав для работника — от 1 до 3 месяцев, для нанимателя — 1 год. Это классический пример дискриминации.