The Telegraph: Кто такая Грета Тунберг? 3 21.05.2019, 10:19

Грета Тунберг

Фото: AP, Virginia Mayo

16-летняя активистка, с которой хочет встретиться каждый лидер на планете.

Каждый, кто следит за политической карьерой Майкла Гоува (Michael Gove), знает, что заставить его краснеть практически невозможно. Однако после речи 16-летней шведской активистки в борьбе с изменениями климата Греты Тунберг (Greta Thunberg) министр по защите окружающей среды выглядел непривычно взволнованным, пишет журналист Гай Келли для The Telegraph (перевод — inosmi.ru).

«Когда я слушал вас, то испытывал не только восхищение, но и чувство ответственности и вины… Я осознал, что наших действий недостаточно для решения климатических проблем», — заявил Гоув.

Грета Тунберг, девочка с косичками и с металлической бутылкой с водой в руках, недоверчиво смотрела на него.

«Благодаря Грете и другим активистам мне стало ясно, что пора действовать».

Грета Тунберг и британский министр по защите окружающей среды Майкл Гоув

Фото: AP, Stefan Rousseau

В этот день Грете Тунберг стоя аплодировали 40 членов парламента и более 100 гостей, перед которыми она выступала в парламенте. Джон Беркоу (John Bercow) представил ее как «энтузиастку и преданного борца за окружающую среду», когда она появилась в Палате общин. Уже не первый раз ее имя попадает в тренды Твиттера. Журналисты выстраиваются в очередь, чтобы взять у нее интервью. В Гайд-парке, где она выступала на прошедшей неделе, активисты организации «Восстание вымирающих» (экодвижение, основанное в 2008 году, — прим. перев.) говорили о ней, будто прихожане в церкви о святых.

Несмотря на все происходящее вокруг, девочка оставалась спокойной и необычайно собранной. Это был еще один удивительный день в жизни необыкновенного подростка.

До прошлого лета имя Греты Тунберг было практически не известно за пределами ее семьи и круга друзей в Швеции. Она — старшая дочь актера Сванте Тунберга и Малены Эрнман, известной оперной певицы, занявшей в 2009 году 21-е место в музыкальном конкурсе «Евровидение». У нее есть младшая сестра. Кроме того, Грета — дальняя родственница ученого Сванте Аррениуса, предсказавшего, что выбросы углерода приведут к глобальному потеплению.

Грета с семьей и двумя лабрадорами Мозесом и Рокси выросла недалеко от столицы. Она была рассудительной и тихой девочкой. Уже в 9 лет она заинтересовалась проблемой изменения климата.

«Учителя всегда говорили, что нужно выключать свет, беречь воду и не выбрасывать еду. Я спросила их, почему, и они рассказали о проблемах изменения климата, — сообщила Грета в прошлом году. — Мне это показалось очень странным. Если бы люди действительно могли изменить климат, то все разговаривали бы только об этом и ни о чем другом. Но этого не происходит».

Картины тающих льдов и находящихся под угрозой полярных медведей не выходили у девочки из головы. В 11 лет ей были неинтересны мобильные телефоны и другие увлечения сверстников, и ее грусть переросла в настоящую депрессию: девочка перестала ходить в школу, есть и разговаривать с кем-либо, кроме членов семьи и одного школьного учителя.

Примерно в тоже время у Греты и ее младшей сестры, 13-летней Беаты, диагностировали синдром Аспергера, СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность) и другие отклонения. Но Грета утверждает, что аутизм помог ей разобраться в причине депрессии.

«Болезнь сделала меня другой, и я считаю, что быть не такой, как все, — это дар. Это помогает мне взглянуть на вещи под другим углом, — объяснила Грета в интервью «Би-би-си» на этой неделе. — Меня трудно обмануть, я вижу вещи в истинном свете».

«Людям с аутизмом свойственно иметь „необычные" увлечения, — говорит Грета. — Я могу долго концентрироваться на чем-то одном».

Так она стала изучать климатологию и изменила образ жизни своей семьи. Благодаря Грете вся семья Тунбергов отказалась от мяса, полностью перейдя на растительную пищу, приобрела электромобиль, а в 2016 году Грета убедила мать перестать летать на самолетах. Эта победа стала переломным моментом: ею заинтересовались средства массовой информации, и родители Греты Сванте и Малена в конце концов написали в соавторстве книгу «Сцены из сердца», рассказывающую о том, как психические расстройства детей заставили задуматься о здоровье планеты.

С прошлого лета деятельность Греты вышла за пределы дома. Ее разочаровала слабая, практически отсутствующая политика шведского правительства в вопросах климатических изменений. Она решила прогуливать школу и каждую пятницу одна приходила к зданию парламента и сидела на булыжной мостовой перед входом. «Я делаю это, потому что вам, взрослым, плевать на мое будущее», было написано на листовках, которые она раздавала прохожим.

Сидячий протест Греты Тунберг против бездействия в отношении изменений климата

Фото: AP, Markus Schreiber

Ее поддержали студенты из других стран, включая Великобританию, и вскоре тысячи неравнодушных молодых людей присоединились к ее протесту. Грету Тунберг пригласили на климатическую конференцию ООН и Всемирный экономический форум в Давосе, где она перед полным залом ведущих бизнесменов заявила, что их финансовый успех нанес колоссальный ущерб здоровью планеты.

Нежелание Греты признавать авторитет тех, к кому она обращается, и делает ее слова такими убедительными. Она рада объявить людям, что «Швеция не райский сад» и что эта страна разрушает озоновый слой. Во вторник она сказала членам Британского парламента: «Вы врали нам. Дали ложные надежды. Вы говорили, что нас ждет светлое будущее. А самое грустное, что многие дети даже не догадываются, какая судьба нас ждет. Мы не поймем этого, пока не станет слишком поздно».

Грета встречалась с папой Франциском и Жан-Клодом Юнкером (Jean-Claude Juncker), получила общественную поддержку от Барака Обамы и Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) и была номинирована на Нобелевскую премию мира. Как и выжившие в Парклендской перестрелке смельчаки, борющиеся за усиление контроля над продажей оружия, 18-летня американская женщина Джаз Дженнингс (Jazz Jennings) и Малала Юсуфзай (Malala Yousafzai), Тунберг доказывает, что бесстрашие юности может быть более продуктивным, чем многолетний политический опыт.

Конечно, были и негативные отзывы. Не все готовы слушать подростка, которого сравнивают с Жанной д'Арк и Пеппи Длинныйчулок, говорящего, что надо делать. И не все считают, что она выбирает правильных врагов (аргументируя это тем, что лучше бороться с выбросами в Китае, США и других державах).

Критики предполагают, что протест Греты Тунберг — хорошо спланированная пиар-кампания ее знаменитых родителей. Действительно, ее школьный протест начался после издания книги родителей. Правда и то, что ей пришлось дистанцироваться от организации «У нас нет времени» (We Don't Have Time) —стартапа одного шведского пиар-консультанта по борьбе с изменением климата. Он использовал фото Греты для привлечения инвесторов. Но все-таки нет сомнений, что она — независимый человек.

Другие воспринимают ее с любопытством, ведь Грета, свободно говорящая на втором языке, владеет вокабуляром лучше, чем некоторые носители, и использует сложные политические термины с удивительной легкостью. Кое-кто обсуждает ее внешность. Жена Майкла Гоува, журналистка Сара Вайн (Sarah Vine), похвалила Грету за то, что та «выглядит как обыкновенная девушка, а не бывшая стриптизерша», что в каком-то смысле показывает ее одобрение. Но, наверное, чаще всего говорят, что девочке помог тот факт, что ее мать когда-то выступила на конкурсе «Евровидение».

Вот явно уставшая Тунберг покинула Лондон и вернулась домой — конечно, на поезде. Сообщается, что родители и учителя настаивают на прекращении протеста и возвращении Греты в школу, однако есть вероятность, что юная активистка поедет на сентябрьский климатический саммит ООН в Лондоне. Если ее действительно пригласят, то Грета Тунберг планирует отправиться туда на контейнеровозе.

«Всю свою жизнь я была невидимкой, незаметной девочкой, молча стоящей в тени, — сказала Грета в прошлом году. Теперь все изменилось: «Изо дня в день люди слушают меня».

Ради всех нас, будем надеяться, что так и есть.