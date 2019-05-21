Андрей Курейчик: Изменения как в украинской политике придут и в Беларусь 21.05.2019, 22:31

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Андрей Курейчик

Известный белорусский сценарист, режиссер и продюсер прокомментировал инаугурацию Зеленского.

Известный белорусский сценарист, режиссёр и продюсер Андрей Курейчик в Украине записал видеоролик о Владимире Зеленском. Ему очень понравилась его инаугурация, а речь украинского президента он называет блестящей, передает euroradio.fm.

Курейчик отмечает "глобальную ментальную разницу" между украинской политикой, общественной жизнью и тем, что происходит в Беларуси и России.

"Для меня как белоруса... это глоток свежего воздуха", — говорит режиссёр. Он собственными глазами увидел популярность президента Украины и "невероятные надежды", которые украинцы связывают с ним. "И такого рейтинга на пространстве бывшего СССР нет больше ни у кого", — подчёркивает автор ролика.

"Я наслаждаюсь местным реалиям и искренне желаю Зеленскому дальнейших побед. Думаю, эти изменения рано или поздно придут и в Беларусь", — отметил Андрей Курейчик.