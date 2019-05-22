Богдан Яременко: Зеленский допустил тактический просчет, но стратегическая инициатива остается у него 4 22.05.2019, 15:21

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Богдан Яременко

Что означает отказ Верховной Рады принимать к рассмотрению законопроекты президента Украины?

Верховная Рада Украины не внесла в повестку дня законопроекты президента Владимира Зеленского «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины» и «О внесении изменений в закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса».

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал директор фонда «Майдан иностранных дел», руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко:

- Во время инаугурационного выступления Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы достичь результатов в смене элит, накануне выборов в украинский парламент необходимо изменить правила и сделать избирательный процесс более открытым.

Поэтому президент Украины подал сегодня в Верховную Раду два законопроекта, которые снижают проходной барьер в парламент до 3%, а также упраздняют такой институт, как мажоритарные округа – то есть выборы должны проводиться по партийным спискам. Тем не менее, эти списки остаются закрытыми: Зеленский настаивал на том, что их надо открыть, но в итоговый вариант законопроектов это требование не вошло.

Мотивы президента Украины понятны, но в Верховной Раде сегодня не хватило голосов, чтобы поддержать такую повестку дня.

- К чему это может привести?

- Технически это означает, что досрочные выборы в Украине должны состояться, но проходить будут по действующему законодательству, без изменений.

Не исключено также, что президент попытается созвать еще одну сессию парламента.

- Можно ли говорить о нарастании конфронтации между главой исполнительной и законодательной властью в Украине?

- Конфликт проистекает из самой ситуации. В Украине – кризис доверия к старым органам власти, особенно к парламенту.

Естественно, понимая настроения общественности, президент с первых секунд власти четко заявил о готовности противостояния с парламентом.

Технически на сегодня он не смог быстро достичь тактического результата, изменить правила игры тем способом, которым он хотел это сделать.

Но я думаю, что сегодняшняя неудача в Раде для него – второстепенная. Возможно, он просчитался в том, что сможет взять парламент «наскоком». Конечно, лучше бы ему не терпеть таких тактических поражений. Но на практике для него более важно –провести досрочные парламентские выборы, получить свою фракцию. И учитывая то, какую он имеет поддержку в обществе, это должно получиться.

Поэтому стратегически Зеленский ничего не проиграл, инициатива по-прежнему принадлежит ему. Он находится в активной фазе исполнения своих предвыборных обещаний. И даже не столько обещаний, сколько своего плана по укреплению власти.

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