Останки 1214 узников Бресткого гетто перезахоронили 22.05.2019, 17:16

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Их нашли во время строительства жилого квартала в центре города.

22 мая на Северном кладбище Бреста предали земле останки 1214 расстрелянных узников Брестского гетто — их нашли во время строительства жилого квартала в центре города, пишет tut.by.

Массовое захоронение в центре Бреста обнаружили случайно. В январе 2019 года во время строительства элитного жилого квартала ковш экскаватора извлек из земли первые кости. Захоронение располагается в пяти метрах от края фундамента будущего новостроя — и, по заверениям местных властей, на этом участке зданий строить и не планировалось, эта территория подпадала под благоустройство. На место выехали поисковики Минобороны, которые работали здесь около двух месяцев: с февраля по март.

Площадь раскопок составляла 40 метров в длину и 4 метра в ширину. Человеческие кости находили на глубине 1,5 метра. Во многих черепах — дыры от затылочных огнестрельных ранений. Находили также останки родителей, которые пытались закрыть собой детей.

Поисковики достали из могилы все останки. На длинном узком участке земли во дворе у центральной улицы Бреста — проспекта Машерова — были расстреляны и закопаны 1214 человек. Сегодня их перезахоронили на городском кладбище «Северное».

«А мы все хороним, хороним и хороним»

На траурной церемонии присутствовало несколько сотен человек. Среди них — представители городских и международных еврейских организаций, дипредставительств, неравнодушные граждане. К началу церемонии гробы уже лежали в выкопанной могиле. 120 обитых синей тканью ящиков со звездами Давида на крышках были уложены в два ряда.

В речах официальных лиц звучали слова скорби, осуждения Холокоста и призывы к борьбе с ксенофобией и нетерпимостью.

— Для нас Холокост — это событие, с которым мы продолжаем жить. Доказательство тому — это то, что мы видим здесь сегодня. Мы на похоронах. Похороны — это конец жизни. То, что этот конец произошел более 70 лет назад, не имеет никакого значения, — говорил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси Алон Шогам.

Дипломату вторил председатель правления брестской еврейской общины «Бриск» Борис Брук:

— 75 лет, как закончилась война, — а мы все хороним, хороним и хороним. Когда же это закончится?.. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы такое никогда не повторилось.

После официальных речей раввин брестской иудейской общины Хаим Рабинович прочитал молитву. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и бросили в могилу по горсти земли. Затем гробы накрыли белыми прямоугольными покрывалами — талитами — и подготовили к погребению.