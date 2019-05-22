У главы оккупированного Крыма Аксенова нашли шикарную невдижимость в Москве 9 22.05.2019, 21:10

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СЕРГЕЙ АКСЕНОВ

АРХИВНОЕ ФОТО РИА «НОВОСТИ»

На такую квартиру крымчанину пришлось бы копить тысячу лет.

Российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов летом 2014 года оформил на свою тещу Людмилу Добрыню квартиру за 400 млн российских рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной. Об этом говорится в расследовании российского интернет-издания The Insider.

Согласно выписке из Росреестра, на который ссылается СМИ, на Добрыню оформлена квартира площадью 234 м², расположенная в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве. В этом же доме до ареста жил полковник Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд российских рублей наличными при обыске.

По данным автора материала Сергея Ежова, на такую квартиру в Москве жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить тысячу лет.

«Апартаменты продаются с чистовой отделкой и дизайнерскими интерьерами. В подъездах комплекса установлены бесшумные финские лифты. Внутренняя придомовая территория изысканно и с фантазией украшена цветами и зелеными насаждениями. Комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением», — говорится в рекламной брошюре ЖК Barkli Plaza.

Кроме того, согласно декларации, в пользовании у Аксеновых дом в Симферополе площадью 577 м². Как выяснил The Insider, он расположен на пересечении Охотничьего переулка и ул. Лихого и также записан на тещу главы Крыма Людмилу Добрыню.