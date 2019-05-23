В Израиле сварили настоящее пиво фараонов 23.05.2019, 9:15

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Дрожжи собрали из древних кувшинов.

Израильские ученые объявили, что им удалось воссоздать "пиво фараонов", использовав дрожжи, найденные на стенках древних кувшинов, пишет ria.ru.

Напиток оказался не только безопасен для потребления, но и отличается высокими вкусовыми качествами, заверяют его создатели — исследователи из ведущих университетов страны и археологического Управления древностей.

Фото: AP / Sebastian Scheiner

Отправной точкой стал сбор дрожжевых культур, которые, как выяснилось, сохранились в микропорах осколков глиняных кувшинов, использовавшихся для хранения пива и меда.

"Кувшины, о которых идет речь, относятся ко временам правления египетского фараона Нармера (примерно три тысячи лет до нашей эры), арамейского царя Хазаеля (800 лет до нашей эры) и пророка Нехемии (400 лет до нашей эры), который, согласно Библии, правил Иудеей во времена персидского владычества", — сказано в коллективном пресс-релизе.

Фото: AP / Sebastian Scheiner

При воссоздании напитков — пива и 14-градусного меда — ученые обратились за помощью к профессиональным пивоварам, использовавшим для начала современные технологии производства.

"Самое большое чудо — то, что колонии дрожжей выживали тысячи лет в сосудах, ожидая, когда мы их извлечем и вырастим. Древние дрожжи позволили нам <...> понять, каким было на вкус пиво древних филистимлян и египтян. И оно, кстати, совсем неплохое", — говорит один из руководителей проекта, микробиолог из Еврейского университета Иерусалима Ронен Хазан.